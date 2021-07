Le cotolette di peperoni sono un secondo piatto che non ti aspetti. Avevo provato le cotolette di funghi e persino di patate, ma in effetti queste di peperoni sono una novità, per me. Devo dire che, se amate i peperoni, sono un piatto decisamente da provare: mi sono piaciute molto anche perchè nella forma richiamano quasi fedelmente le cotolette di carne.

Servite con un contorno di insalata fresca, sarannno un piatto completo e delizioso e, se volete renderlo anche più leggero, potete optare per la cottura al forno.

Innanzitutto lavate bene i peperoni, disponeteli sulla teglia rivestita di carta forno e cuoceteli per circa 30 minuti in forno statico già caldo, a 220°C.

Una volta ben cotti, mettete ognuno di essi in un sacchetto per alimenti, chiudete il sacchetto e lasciateli raffreddare così: in questo modo sarà più facile rimuovere la pelle.

Una volta freddi, spellateli, tagliateli a metà e rimuovete picciolo e semi.



Sbattete leggermente le uova con un po’ di sale; a parte, mischiate il pangrattato con grana e basilico tritato.

Uno per volta, passate i vostri mezzi peperoni prima nell’uovo e poi nel pangrattato, impanandoli per bene. Per non rischiare che la panatura si stacchi, potete optare anche per una doppia panatura.



A questo punto potete cuocere i peperoni impanati in forno ventilato, con un filo d’olio, per 15 minuti a 180°C, oppure friggerli in padella come ho fatto io, facendoli dorare per bene da entrambi i lati, ci vorranno un paio di minuti.



Le cotolette di peperoni sono pronte: servitele subito.