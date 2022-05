Coup au visage, jet de canette… Un agent de sécurité fait de nouvelles révélations sur Amber Heard

Alors que le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard continue au tribunal de Fairfax en Virginie, l’ancien garde du corps de l’acteur de Pirates des Caraïbes s’est exprimé le lundi 2 mai. Travis McGivern a en effet pris la parole par vidéoconférence pour raconter une scène de violence survenue le 23 mars 2015.

Selon lui, le couple se disputait pour une raison dont il ne se souvient plus et employait une violence uniquement verbale. Amber Heard aurait ensuite quitté le penthouse de Johnny Depp et l’acteur de 58 ans aurait “réorganisé” le placard contenant les vêtements et chaussures de sa femme. En rentrant, la star d’Aquaman aurait été très agitée en découvrant ses affaires et Travis McGivern aurait dû s’interposer entre eux, ce qui n’aurait pas été suffisant.

Amber Heard aurait frappé Johnny Depp au visage

D’après les explications du garde du corps de Johnny Depp, la femme de 36 ans aurait craché sur son conjoint et lui aurait tapé dans le dos avant de lui lancer une canette de Red Bull et de le frapper “sur le côté gauche de son visage” a-t-il relaté. Une scène de violence de la part de la jeune femme qui lui aurait laissé un coquart à l’œil. Le garde du corps a ensuite poursuivi en expliquant avec amertume : “Je l’ai laissé se faire frapper“.

Finalement, Travis McGivern a regretté de ne pas être intervenu plus tôt : “Mon travail consiste à assurer la sécurité et le bien-être de mes clients, et j’avais l’impression de ne pas l’avoir fait“. De son côté, Amber Heard aurait admis avoir frappé le père de Lily-Rose et Jack, car ce dernier aurait poussé sa sœur, Withney Heard. Une déclaration que le garde du corps aurait démentie. L’ex-couple n’a pas fini de se déchirer au cours de ce procès inédit…

