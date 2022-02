Couple : ces signes du Zodiaque pour qui ça matche

Le signe du zodiaque d’une personne en dit long sur elle. C’est un moyen permettant en quelque sorte de prédire l’avenir d’un couple. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une science exacte, force est de constater que certains signes du zodiaque semblent avoir une prédisposition à réussir ensemble. Le Bélier et le Verseau sont deux signes se complétant sur le plan émotionnel et physique. Il s’agit de deux signes aimant croquer la vie à pleines dents. Avoir un objectif commun et aller dans la même direction, ce sont là les qualités d’un couple de Taureau et de Cancer. Cette même complémentarité se retrouve également chez le Gémeau et le Verseau.

Le Cancer et Poisson affectionnent chacun leur indépendance. Mais il s’agit de signes intelligents sachant reconnaître leurs points faibles et les gérer. Grâce à cette qualité, le Cancer et le Poisson sont faits pour être ensemble. Difficile d’être plus passionné qu’un Lion et un Sagittaire. Ce point commun peut engendrer une relation passionnelle entre deux personnes de ces deux signes. Veiller l’un sur l’autre, c’est tout naturel pour un couple de Vierge et de Taureau. Ces deux signes peuvent construire une relation presque aussi pleine de passion comme celle d’un Lion et d’un Sagittaire.

Les signes les plus connectés intellectuellement

L’intellect et le mental y sont pour beaucoup dans la réussite d’une relation entre deux personnes Balance et Gémeaux. La connexion mentale est très forte entre les deux partenaires. Sur le plan intellectuel, mais spirituel également, ces deux signes se complètent. Le Capricorne est le signe de l’introverti, du réfléchi. Ce signe de terre est assez difficile à appréhender en relation, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne soit pas compatible avec d’autres signes. Un Capricorne et un Cancer peuvent construire une relation placée sous le signe du bonheur.

