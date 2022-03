Couple : ces signes du Zodiaque qui sont attirés par les Sagittaire

Le Sagittaire est le signe de l’optimisme. Un natif ou une native de ce signe du Zodiaque a le cœur et l’esprit ouverts à l’aventure. Ce signe de feu dirigé par Jupiter est la bonne humeur incarnée et il est apprécié par son entourage. Le signe du Zodiaque du Sagittaire a un certain magnétisme puissant vis-à-vis d’un natif Gémeaux. À vrai dire, ces deux signes partagent ce même esprit aventurier qui est prêt à foncer sur un coup de tête. Le Sagittaire et le Gémeaux sont insouciants et indépendants, mais l’un apprécie grandement la compagnie de l’autre et vice versa.

Quand il s’agit de relation sans attache, le Verseau est également le meilleur candidat. Raison pour laquelle ce signe du Zodiaque peut être fortement attiré par le Sagittaire. Par ailleurs, ni le Verseau ni le Sagittaire n’aime la routine. Ce sont des signes qui ne vont pas s’ennuyer ensemble. Bien que le couple planifie souvent des voyages ou des aventures à faire ensemble, chaque partenaire accorde à l’autre l’espace dont il a besoin. Le Verseau et le Sagittaire ne s’étoufferont pas. Ceci peut mener à une véritable entente et harmonie au sein du couple.

Sagittaire et Poisson : un bon tandem eau-feu

Contrairement au Sagittaire qui est un signe pétillant et dynamique à souhait, le Poisson est doué d’un certain calme. Ce signe d’eau est connu pour sa grande sensibilité et son côté relativement passif. À dire vrai, de nombreux caractères du Sagittaire et du Poisson sont contradictoires. Cependant, quand il s’agit d’humanité, de générosité et de philosophie de la vie, le Sagittaire et le Poisson sont sur la même longueur d’onde. Une relation amoureuse solide peut naître d’une rencontre entre un Sagittaire et un Poisson. Le Poisson peut être immédiatement attiré par le charisme du Sagittaire.

Couple © Pixabay

