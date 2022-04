couples-:-ces-signes-qui-montrent-que-votre-nouveau-partenaire-est-un-hyperactif

Avoir une relation avec un hyperactif, c’est accepter de se retrouver seule, d’être reléguée au second plan. La raison à cela est que l’hyperactif est quelqu’un qui est toujours occupé. C’est quelqu’un qui est prêt à rejoindre une soirée, à partir en vacances, à quitter le pays sur un coup de tête. Un hyperactif, vous pouvez le reconnaître via sa tenue. Pour être prêt à toute éventualité, l’hyperactif préfère le look passe-partout et confortable. Ce n’est pas pour autant que son look soit bâclé.

De par son caractère, vous pouvez facilement reconnaître un hyperactif. Si votre nouveau partenaire est quelqu’un qui s’ennuie beaucoup quand il ne fait rien, il est fort probable qu’il soit un hyperactif. Au sein du couple, il ne faut pas s’attendre à des effusions de sentiment ou de longues heures d’étreinte sur le canapé à visionner votre film préféré. Il ne passera pas 30 minutes sans que votre rendez-vous ou soirée à deux ne soit dérangé par l’appel d’un de ses plusieurs amis à qui il ne peut pas dire non.

Nouveau partenaire hyperactif : les trois signes qui ne trompent pas

Vous ne pouvez plus compter combien d’amis il a dans sa liste. Certains d’entre eux n’hésitent pas à s’inviter à votre table alors que vous êtes en plein rendez-vous amoureux. Le fait est que votre partenaire les a invités. Votre nouveau partenaire, ne vous regarde-t-il jamais dans les yeux ? C’est typique de l’hyperactif ! Il est occupé à scruter son environnement.

Enfin, si votre nouveau partenaire n’arrive jamais à l’heure à vos rendez-vous et s’il n’a de temps à vous consacrer que très tard dans la soirée, c’est qu’il a toujours une journée très chargée. La journée de l’hyperactif est chargée d’autres rendez-vous de dernière minute.

