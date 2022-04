Chaque signe du zodiaque possède ses propres forces, mais également ses défauts. D’ailleurs, il y a bien des défauts qui sont propres à certains signes. Si le Taureau est le signe le plus têtu d’entre tous, la Balance a pour réputation d’être très superficielle. Qu’en est-il du signe de la Vierge ? L’astrologue Jake Register a dévoilé le plus grand défaut de ce signe au Cosmopolitan US. Selon ce spécialiste, le plus grand défaut du natif de la Vierge est son esprit trop critique. Un revers face à ses atouts !

Le fait est que le signe de la Vierge est assurément le signe le plus sage de tout le zodiaque. Les personnes nées sous ce signe sont généralement très avisées, mais sont les plus perfectionnistes. Ce qui amène souvent à des critiques par rapport aux choix des autres surtout si les choix en question divergent avec les leurs. Généralement de très bon conseil, la Vierge a tout de même tendance à mettre l’accent sur les critiques. Ce qui est souvent mal reçu par son entourage.

Ne surtout pas miser sur la démesure

Avoir un esprit critique est une bonne chose sauf dans le cas de la Vierge. Après tout, trop en faire n’est jamais une bonne chose. Avec ce défaut s’ajoute “l’overthinking”. Trop penser comme le fait la Vierge ne peut être que néfaste. Si votre partenaire est du signe de la Vierge, vous le verrez s’inquiéter de tout et de rien et surtout de s’inventer des scénarios qui n’arriveront sûrement jamais. Pour les natifs de ce signe, éviter la démesure est assurément un besoin vital. Autant le dire, il lui sera difficile d’atteindre cet objectif tout seul. Ce sera donc l’occasion de démontrer la qualité de votre partenariat.

Couples : votre partenaire est Vierge ? Voici son plus grand défaut © Pixabay

