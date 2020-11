Cover di City Roma News dedicata a Nancy Dibenedetto  (NancyD) Pole Dancer italiana

Nancy Dibenedetto (NancyD) nasce ad Altamura in Puglia il 25 Giugno 1980 e sin da piccola si dimostra amante della danza e del mondo dello spettacolo studiando e specializzandosi nella danza classica, moderna e jazz e laureandosi in “Lettere con indirizzo Spettacolo” presso l’Università “La Sapienza”. Successivamente intraprende gli studi professionali come istruttrice e personal trainer di Pilates e Pole Dance ed inizia la sua appassionata carriera da insegnante, partecipando contemporaneamente a diversi workshop in Italia ed all’estero ed esibendosi come performer di Pole Dance in giro per l’Italia. Nel frattempo partecipa come finalista al Campionato Nazionale di Pole Sport e successivamente a quello Internazionale di Pole Art. Ha partecipato come controfigura in un film con una performance di Pole Dance, ha lavorato come ballerina/coreografa alle Canarie, come ballerina in RAI , ha partecipato ad un videoclip musicale per MTV e come figurante e modella per films . Nel 2016 apre la sua scuola “BUTTERFLY CENTER” in Puglia, che continua a gestire attualmente come Insegnante e Presidente.

