Covid-19: Campinas aplica vacina para crianças de 6 meses a 2 anos em todos os centros de saúde a partir de segunda

A Secretaria de Saúde de Campinas (SP) informou que, a partir da próxima segunda-feira (6), a oferta da vacina Pfizer Baby, para crianças entre 6 meses e 2 anos, será ampliada em todos os Centros de Saúde (CSs) do município.

Até esta sexta-feira (3), o imunizante está disponível em oito unidades de saúde: CSs Fernanda, Centro, 31 de Março, Aurélia, São Marcos, Ipê, Florence e Vista Alegre.

A vacina, liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em outubro do ano passado, é a única autorizada no Brasil para crianças com idades entre 6 meses e 2 anos. Ela é aplicada em três doses, sendo a segunda 28 dias após a primeira e a terceira 56 depois da segunda.

Para receber a dose, é preciso apresentar documento com foto e, caso tenha, a carteira de vacinação. A criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsável, sendo necessário documento que comprove. Não é necessário realizar agendamento.

Além disso, Campinas (SP) iniciou nesta sexta-feira (3), a aplicação da dose de reforço (terceira dose) da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A lista com todos Centros de Saúde (CSs) da metrópole pode ser acessada por meio do site.

Segundo o Ministério da Saúde, a Pfizer Baby pode ser aplicada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

