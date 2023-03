Covid-19: começa aplicação da vacina bivalente em pessoas com 60 anos ou mais em Porto Alegre

O imunizante é aplicado em 36 locais em diferentes horários. Imunizante segue disponível para pessoas imunocomprometidas que tenham 12 anos ou mais. Vacina bivalente contra a Covid-19 começa a ser aplicada em idoso de 60 anos ou mais

Emanoele Daiane

A prefeitura de Porto Alegre começou, nesta quarta-feira (8), a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 em pessoas com 60 anos ou mais. O imunizante é aplicado em 36 locais em diferentes horários. A abertura de faixas etárias está sendo escalonada para evitar aglomerações nos pontos de vacinação.

A vacina também segue disponível para pessoas imunocomprometidas que tenham 12 anos ou mais. São imunocomprometidos ou em condição de imunossupressão:

Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea.

Pessoas vivendo com HIV (PVHIV).

Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides. Crianças: doses de prednisona por mais de 14 dias.

Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão.

Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias).

Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise.

Pacientes oncológicos que realizaram tratamentos quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses.

Pessoas com neoplasias hematológicas.

Vacina bivalente

Entenda o que são as vacinas bivalentes contra a Covid

Os imunizantes foram elaborados para oferecer uma proteção extra contra a ômicron e suas subvariantes.

Desde o início da pandemia, o coronavírus vem sofrendo mutações (o que é normal).

Atualmente, a variante que domina o mundo é a ômicron, que é bem diferente do vírus original.

As primeiras vacinas usadas no combate à pandemia, também chamadas de “monovalentes”, fornecem menos proteção frente à variante dominante.

Ainda assim, as vacinas monovalentes continuam sendo eficazes contra casos graves, óbitos e hospitalizações.

