Covid-19: idosos com 90 anos ou mais começam a ser vacinados com a bivalente em Porto Alegre

Aplicação inicia nesta segunda-feira (27) em 37 locais, das 14h até as 21h. E em 21 postos que atendem até as 17h. Vacinação de idosos no Asilo Padre Cacique. Local foi o primeiro a receber as equipes da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 14 de fevereiro.

Cristine Rochol/PMPA

A aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para pessoas com 90 anos ou mais começa nesta segunda-feira (27), em Porto Alegre. Idosos poderão ser imunizados em 37 locais com atendimento entre 14h e 21h, e em 21 postos que ficam abertos até as 17h. Veja abaixo.

Atendimento das 14h até as 21h: unidades de saúde Navegantes, Campo da Tuca, IAPI, Clínica da Família Álvaro Difini, Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes, Belém Novo, Tristeza, São Carlos, Santa Marta, Modelo (a partir das 16h), Ramos, Morro Santana e Chácara da Fumaça.

Outros 21 postos que ficam abertos até as 17h: Santa Cecília, Panorama, Camaquã, Campo Novo, Nonoai, Moradas da Hípica, Glória, Nossa Sra. de Belém, Ipanema, Restinga, Lomba do Pinheiro, Sarandi, Ilha dos Marinheiros, Mato Sampaio, Parque dos Maias, Nossa Sra. Aparecida, Costa e Silva, Rubem Berta, Jardim Itu, Nova Brasília e Vila Ipiranga, além da Moab Caldas e Assis Brasil (até 19 horas) e Shopping João Pessoa (até 16 horas).

O imunizante vinha sendo aplicado somente em idosos e profissionais de saúde de Instituições de Longa Permanência (ILPI).

A abertura de faixas etárias será escalonada para evitar aglomerações nos pontos de vacinação. A ampliação de púbico ocorre após a chegada de novo lote de imunizantes enviados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) aos municípios.

Com a nova remessa, Porto Alegre chega a 53.256 doses de bivalente recebidas, segundo a prefeitura.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital informou que objetivo é reduzir a faixa etária para até 80 anos ainda na próxima semana. Devido ao quantitativo de doses, a abertura de novos grupos até 70 anos irá depender de mais remessas ou doses remanescentes.

As pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as vacinas bivalentes e não iniciaram a vacinação, ou que estão com o esquema vacinal para sua faixa etária incompleto, deverão completá-lo com as vacinas monovalentes.

A vacina bivalente conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, protegendo contra as duas maiores variações da Ômicron, que registraram o maior número de casos na última grande onda em todo o Brasil.

Vacina bivalente

Entenda o que são as vacinas bivalentes contra a Covid

Os imunizantes foram elaborados para oferecer uma proteção extra contra a ômicron e suas subvariantes.

Desde o início da pandemia, o coronavírus vem sofrendo mutações (o que é normal).

Atualmente, a variante que domina o mundo é a ômicron, que é bem diferente do vírus original.

As primeiras vacinas usadas no combate à pandemia, também chamadas de “monovalentes”, fornecem menos proteção frente à variante dominante.

Ainda assim, as vacinas monovalentes continuam sendo eficazes contra casos graves, óbitos e hospitalizações.

Cronograma

Segunda-feira, 27 – 90 anos ou mais

Terça-feira, 28 – 85 anos ou mais

Quarta-feira, 1º – 80 anos ou mais

