Il bollettino dell’ASL di Brindisi

FASANO – I contagi da Covid-19 a Fasano sono in ulteriore, nuova, diminuzione. Gli attuali positivi in città sono 307, così distribuiti: 51 nella fascia 0-18 anni, 184 nella fascia 19-64 anni, 54 nella fascia 65-79 anni, 18 fra gli over 80.

Per quanto riguarda la distribuzione per Comune i positivi sono 485 a Brindisi, 307 a Fasano, 207 a Ostuni, 177 Francavilla Fontana, 167 a Mesagne, 157 a Ceglie Messapica, 155 a Cisternino, 142 a San Vito dei Normanni, 138 a Carovigno, 97 a San Pietro Vernotico, 82 a Latiano, 75 a Oria, 63 a Torchiarolo, 62 a San Donaci, 62 a Torre Santa Susanna, 59 a San Pancrazio Salentino, 39 a San Michele Salentino, 37 a Erchie, 35 a Villa Castelli, 32 a Cellino San Marco. I Comuni della provincia di Brindisi con i maggiori valori di incidenza cumulativa sono, nell’ordine, Torchiarolo, Oria, Brindisi, Cellino San Marco.

Nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 22 maggio 2022, i soggetti risultati positivi al test sono stati 104.536, con una incidenza cumulativa stimata pari a 2.677,3 casi x10.000 residenti. Dei 104.536 soggetti risultati positivi al test, il 54,1% sono donne e il 45,9% sono uomini e l’età media è pari a 39 anni.

Il tasso di letalità è pari allo 0,6%. All’aumentare dell’età si osserva un incremento di tale tasso. Sono 586 i decessi totali: 479 casi tra persone che hanno tra 70 e 90 anni e più; 67 tra i 60 e i 69 anni, 27 casi tra i 50 e i 59, 10 casi tra i 40 e i 49 e 3 nella fascia 30-39.

L’articolo Covid-19, in continua diminuzione i nuovi casi. Gli attuali positivi a Fasano sono 307 proviene da GoFasano.