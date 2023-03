Covid-19: Limeira e Santa Bárbara começam a vacinar idosos com 60 anos ou mais com dose bivalente

Imunizações têm início nesta segunda-feira (6) nas duas cidades; em Piracicaba, começou na última sexta-feira (3). Veja locais, horários e o que levar. Vacinação contra a Covid-19 em Santa Bárbara d’Oeste

As prefeituras de Limeira (SP) e Santa Bárbara d’Oeste (SP) começam nesta segunda-feira (6) a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 em idosos de 60 anos ou mais. Em Piracicaba (SP), a imunização começou na última sexta-feira (3).

Em Limeira, também podem tomar o imunizante, trabalhadores de instituições de longa permanência. A vacina é denominada bivalente porque protege contra a cepa original (ancestral) de SARS-CoV-2 e as variantes da Ômicron. Até o momento, a pasta já recebeu aproximadamente 25 mil doses do produto, sendo que a segunda remessa foi entregue pelo Governo Estadual na sexta-feira (3).

Para tomar a bivalente, é preciso ter recebido, pelo menos, duas doses da vacina contra a Covid-19. Além disso, o intervalo em relação à última dose deve ser de, no mínimo, quatro meses. O procedimento está disponível em oito salas de vacinação, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16. Nas unidades, é necessário apresentar documento de identidade com foto, comprovante de endereço e Cartão SUS.

Confira os postos de vacinação:

UBS Nossa Senhora das Dores 1 – Rua Frei João das Mercês, 50

UBS Planalto, Rua Prof. Hely de Almeida Campos, s/nº

UBS Jd. Aeroporto – Rua Antônio de Luna, s/nº

UBS Pq. Hipólito – Rua Arlinda Abreu Ribeiro, s/nº

Ambulatório de Especialidades Residencial Rubi – Rua Professora Maria Expedita, 100

UBS Morro Azul – Rua Oswaldo Bertolini, 500

UBS Nova Europa – Rua Dona Eliza Sthalberg, 366

UBS Campo Belo – Av. Pedro Perissotto, 1.973

Santa Bárbara d’Oeste

Em Santa Bárbara, nesta etapa, serão inseridos idosos de 60 a 69 anos de idade, que deverão atender aos critérios para recebimento das doses. A imunização ocorre de segunda a sexta-feira nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), sem agendamento prévio, conforme lista abaixo.

Seguindo determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e disponibilidade de doses, a aplicação no município também segue em pessoas de 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos e seus trabalhadores, além de pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais. Em todo o estado, indígenas, ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos também já podem receber o imunizante.

O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou da última dose do esquema básico com vacinas monovalentes, composto pelas duas primeiras doses dessas vacinas, sendo obrigatório ter esta conclusão.

Além de estar dentro do grupo inserido, para receber a dose bivalente é necessário estar munido dos documentos: comprovante de endereço no nome, CPF ou ainda o cartão ou comprovante de que a dose de reforço ou a última dose do esquema básico da vacina foi aplicada em Santa Bárbara d’Oeste, além de RG/documento com foto.

Pacientes imunocomprometidos devem apresentar também uma carta médica comprovando sua condição.

Vale ressaltar que aqueles que não fazem parte do grupo prioritário para vacinação bivalente e que não iniciaram a vacinação, ou que estão com o esquema de duas doses monovalentes incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas monovalentes.

Postos de vacinação bivalente na cidade:

UBS do São Fernando | Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando | Telefones: 3457.4981 / 3458.2686 – Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 horas / 13 às 15 horas

UBS da Cidade Nova | Rua Salvador, 466, Cidade Nova | Telefones: 3457.4856 / 3457.8054 – Segunda a sexta-feira, das 13 horas às 17h30

UBS do São Francisco | Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita | Telefones: 3454.0910 / 3463.9193 – Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

UBS do 31 de Março | Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março | Telefones: 3454.6515 / 3454.1279 – Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

UBS do Jardim Europa | Rua Portugal, 522, Jardim Europa | Telefones: 3457.4954 / 3458.4745 – Segunda a sexta-feira, das 13 às 17h30

UBS do Jardim Laudissi/Romano | Rua Profeta Jeremias, 140, Laudissi/Romano | Telefones: 3454.4885 / 3454.3803 – Segunda a sexta-feira, das 10h30 às 15 horas

UBS do Planalto do Sol 2 | Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 | Telefones: 3457.3675 / 3454.5798 – Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h

UBS do Mollon | Rua do Cobre, 850, Mollon | Telefones: 3457.5021 / 3458.6861 – Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

UBS da Linópolis (Centro de Saúde II) | Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis | Telefones: 3454.1107 – Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

UBS do Cruzeiro do Sul | Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224 – Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

UBS Regional Zona Sul | Rua José Calixto, 100, Santa Rita | Telefones: 3454-5178 / 3463-5468 – Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

UBS do Jardim Esmeralda | Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda | Telefones: 3457.5072 / 3454.4140 – Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30

UBS do Grego/Furlan | Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan | Telefones: 3454.8402/ 3463.1108 – Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

Preparação de vacina contra a Covid-19 em Piracicaba

Piracicaba

Em Piracicaba, os idosos acima de 60 anos de idade de Piracicaba podem receber a vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 desde sexta-feira (3). O agendamento deve ser feito por meio do site VacinaPira.

Já podem fazer o agendamento idosos acima de 60 anos; pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, desde que tenham um intervalo de 4 meses da última dose recebida e tenham, no mínimo, o esquema primário completo (1° e 2° dose).

Residentes em Instituições de Longa Permanência e funcionários destas instituições, assim como aconteceu em fases anteriores da vacinação, serão atendidos pelas equipes da Secretaria de Saúde nesses locais e não precisam fazer agendamento pelo VacinaPira.

A vacinação com a Pfizer bivalente na cidade começou em 27 de fevereiro. Até o momento, Piracicaba já aplicou 961 doses deste imunizante.

Para se vacinar contra a Covid-19 é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência em Piracicaba e comprovante de vacinação com a última dose recebida. Além disso, ainda é obrigatório o uso de máscaras em unidades de saúde, conforme decreto estadual.

