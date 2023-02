Vacina bivalente funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Mossoró inicia na segunda-feira (27) a imunização com a dose da vacina bivalente contra Covid-19. De acordo com a prefeitura, a vacinação seguirá calendário por grupos prioritários, divididos em fases (veja mais abaixo).

Mossoró recebeu 2.220 doses da vacina bivalente nesta quinta-feira (23). A primeira fase da vacinação é voltada à população acima dos 70 anos de idade; pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos de idade; pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILP) a partir de 12 anos de idade, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; comunidades indígenas, ribeirinhas, e quilombolas a partir de 12 anos de idade.

Covid-19: Mossoró inicia imunização com vacina bivalente na segunda-feira (27)

Divulgação

A vacina bivalente protege contra a variante original do vírus e cepas que surgiram posteriormente, como a Ômicron e suas subvariantes, e funciona como dose de reforço, sendo direcionada às pessoas que possuem pelo menos duas doses das vacinas Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

O intervalo para receber a bivalente é de 120 dias (quatro meses) da última dose tomada.

UBS Polos de imunização (vacina bivalente):

UBS Maria Soares da Costa – Alto de São Manoel

UBS Dr. José Leão – Alto da Conceição

UBS Dr. Chico Costa – Barrocas

UBS Dr. Lucas Benjamim – Abolição III

UBS Centro Clínico Evangélico – Centro

Cronograma (vacina bivalente):

Fase 1:

Pessoas com mais de 70 anos de idade;

Imunocomprometidos a partir de 12 anos de idade;

Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP) a partir de 12 anos de idade, abrigados e os trabalhadores dessas instituições;

Comunidades indígenas, ribeirinhas, e quilombolas a partir de 12 anos de idade.

Fase 2: Pessoas de 60 a 69 anos de idade

Fase 3: Gestantes e puérperas

Fase 4: Trabalhadores da saúde

Fase 5:

Pessoas com deficiência permanente;

População privada de liberdade a partir de 18 anos de idade;

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos);

Funcionários do sistema de privação de liberdade.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

*

Vittorio Ferla