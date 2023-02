Covid-19: região de Campinas tem alta de 117% nos casos positivos em uma semana; veja dados por cidade

Levantamento do g1 Campinas, com base em dados das prefeituras de 31 cidades da área de cobertura, mostram 815.889 infecções e 13.879 vidas perdidas desde o início da pandemia. Testes de Covid-19

A região de Campinas (SP) divulgou 2.860 novos casos de Covid-19 e confirmou mais 15 mortes provocadas pela doença durante a última semana, entre o fim de janeiro e este sábado (4), de acordo com as prefeituras das 31 cidades da área de cobertura do g1 Campinas. Com isso, os municípios totalizam 815.889 registros de infecções e 13.879 vidas perdidas desde o início da pandemia.

Os dados sinalizam aumento de 117,9% nos indicadores de casos positivos no comparativo com a semana anterior, quando foram contabilizados 1.312 infecções. O total de óbitos pela doença foi o mesmo do período anterior: 15. Confira abaixo detalhes por cidade e gráfico com evolução.

Cidade mais populosa do grupo, Campinas (SP) indicou 4 novas mortes pela doença e somou 475 novas infecções. No entanto, o maior número de casos confirmados está em Mogi Guaçu (1.160) – no entanto, o município havia feito a última atualização em 16 de janeiro, que pode indicar represamento de dados.

As estatísticas não significam que os óbitos ocorreram neste período, mas, sim, que foram divulgadas pelas administrações municipais durante a semana.

Confira os totais de casos positivos e óbitos desde o início da pandemia na tabela a seguir:

Casos e mortes por Covid-19 confirmados pelas cidades

Histórico e falta de dados

No fim de abril de 2022, o Ministério da Saúde decretou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) por conta da Covid. Depois disso, parte das prefeituras deixou de divulgar boletins atualizados diariamente ou até semanalmente sobre a enfermidade.

O levantamento feito pelas prefeituras a pedido do g1 é semanal para mostrar à população da região a evolução da pandemia. Nesta semana, oito deixaram de publicar atualizações: Estiva Gerbi, Holambra, Hortolândia, Jaguariúna, Morungaba, Serra Negra, Socorro e Tuiuti.

