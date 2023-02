Covid-19: região de Campinas tem alta de casos pela 2ª semana seguida, mas mortes diminuem; veja dados por cidade

Levantamento do g1 Campinas, com base em dados das prefeituras de 31 cidades da área de cobertura, mostram 819.223 infecções e 13.890 vidas perdidas desde o início da pandemia. Teste rápido para Covid-19

A região de Campinas (SP) divulgou 3.334 novos casos de Covid-19 e confirmou mais 11 mortes provocadas pela doença no período entre 4 de fevereiro e a tarde deste sábado (11), de acordo com as prefeituras das 31 cidades da área de cobertura do g1 Campinas. Com isso, os municípios totalizam 819.223 registros de infecções e 13.890 vidas perdidas desde o início da pandemia.

Os dados sinalizam aumento de casos pela segunda semana seguida, e crescimento de 16,5% no comparativo com a semana anterior, quando foram 2.860 registros. O total de óbitos pela doença, porém, é inferior aos 15 do período. Confira abaixo detalhes por cidade e gráfico com evolução.

As estatísticas não significam que os óbitos e infecções ocorreram neste período, mas, sim, que foram divulgadas pelas administrações municipais durante a semana.

Cidade mais populosa do grupo, Campinas (SP) indicou 4 novas mortes pela doença e somou 528 novos registros. Contudo, o maior número de casos, 1.255, foi divulgado por Sumaré (SP), mas o município não atualizava dados desde 22 de dezembro, o que pode significar represamento de dados.

Confira os totais de casos positivos e óbitos desde o início da pandemia na tabela a seguir:

Casos e mortes por Covid-19 confirmados pelas cidades

Histórico e falta de dados

No fim de abril de 2022, o Ministério da Saúde decretou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) por conta da Covid. Depois disso, parte das prefeituras deixou de divulgar boletins atualizados diariamente ou até semanalmente sobre a enfermidade.

O levantamento feito pelas prefeituras a pedido do g1 é semanal para mostrar à população da região a evolução da pandemia. Nesta semana, sete deixaram de publicar atualizações: Águas de Lindóia, Mogi Guaçu, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Santo Antônio de Posse, Serra Negra e Tuiuti.

