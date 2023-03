Covid-19: região de Campinas tem semana com alta de casos e mortes; veja dados por cidade

Levantamento do g1 Campinas, com base em dados divulgados pelas prefeituras das 31 cidades da área de cobertura, mostra 3.122 novos casos e 15 mortes no período de sete dias. Região divulgou 3,1 mil novos casos e mais 15 mortes

A região de Campinas (SP) divulgou 3.122 novos casos de Covid-19 e confirmou mais 15 mortes provocadas pela doença no período entre 25 de fevereiro e a tarde deste sábado (4), de acordo com as prefeituras das 31 cidades da área de cobertura do g1 Campinas. Com isso, os municípios totalizam 824.591 registros de infecções e 13.917 vidas perdidas desde o início da pandemia.

As estatísticas não significam que os óbitos e infecções ocorreram no período avaliado, mas, sim, que foram divulgadas pelas administrações municipais durante a semana.

Os dados sinalizam altas de casos e mortes não somente em relação à semana passada, quando houve o carnaval e o grupo de cidades somou 447 casos e quatro óbitos, mas também em relação ao período retrasado de sete dias, quando foram divulgadas 1.799 infecções e oito vidas perdidas.

Confira abaixo detalhes por cidade e gráfico com evolução.

Cidade mais populosa do grupo, Campinas (SP) indicou 12 novas mortes e somou 1.326 casos. Em relação aos outros óbitos, um foi confirmado por Indaiatuba (SP), e dois por Mogi Guaçu (SP).

Confira os totais de casos positivos e óbitos desde o início da pandemia na tabela a seguir:

Casos e mortes por Covid-19 confirmados pelas cidades

Histórico e falta de dados

No fim de abril de 2022, o Ministério da Saúde decretou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) por conta da Covid. Depois disso, parte das prefeituras deixou de divulgar boletins atualizados diariamente ou até semanalmente sobre a enfermidade.

O levantamento feito pelas prefeituras a pedido do g1 é semanal para mostrar à população da região a evolução da pandemia. Nesta semana, seis deixaram de publicar atualizações: Estiva Gerbi (SP), Itapira (SP), Monte Alegre do Sul (SP), Serra Negra (SP), Sumaré (SP), Tuiuti (SP).

