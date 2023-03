Covid-19: São José amplia público de vacinação bivalente para pessoas com mais de 60 anos

Ampliação de público será gradual. Vacina bivalente é uma atualização aos primeiros imunizantes fabricados contra a doença e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron. A cidade recebeu 27 mil doses do imunizante bivalente

Claudio Vieira/PMSJC

São José dos Campos (SP) vai ampliar a campanha de vacinação bivalente contra a Covid-19. A partir desta segunda-feira (6), a vacina ficará disponível para pessoas com 60 anos ou mais de forma escalonada (veja cronograma abaixo).

A vacina bivalente é uma atualização aos primeiros imunizantes fabricados contra a doença e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron. A cidade anunciou que recebeu 27.180 doses do imunizante.

Com essa quantia recebida, a expectativa é completar a vacinação de pessoas com mais de 70 anos, abrigados em Instituições de Longa Permanência e imunossuprimidos. Para esses públicos, a vacinação pode ser feita em qualquer dia nos postos de vacinação.

Já para as pessoas de 60 a 69 anos há um cronograma para o início da imunização de cada faixa etária. Confira a data de início da vacinação:

Pessoas de 69 anos: 06/03/2023

Pessoas de 68 anos: 07/03/2023

Pessoas de 67 anos: 08/03/2023

Pessoas de 66 anos: 09/03/2023

Pessoas de 65 anos: 10/03/2023

Pessoas de 64 anos: 13/03/2023

Pessoas de 63 anos: 14/03/2023

Pessoas de 62 anos: 15/03/2023

Pessoas de 61 anos: 16/03/2023

Pessoas de 60 anos: 17/03/2023

Para se vacinar, é necessário que a pessoa tenha concluído o esquema primário da vacinação contra o coronavírus, composto pelas duas primeiras doses ou dose única das vacinas monovalentes há pelo menos quatro meses ou 122 dias.

Locais de vacinação

A vacina está sendo aplicada nas unidades da UBS Resolve, das 8h às 16h, nos Laboratórios Cipax unidade Vale Sul e Urbanova, das 9h às 16h, no Colégio Tableau, das 8h às 21h e no Cefe, das 18h30 às 21h.

Nove UBS’s Resolve atendem das 8h até às 19h. São as unidades dos bairros Alto da Ponte, Santana, Altos de Santana, Vila Tatetuba, Vila Tesouro, Vista Verde, Novo Horizonte, Eugênio de Melo e Jardim Telespark.

Ufficio Stampa