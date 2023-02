Covid-19: Saúde de Piracicaba abre nesta terça agenda especial para vacinação no sábado

Agendamento pode ser feito pelo site VacinaPira a partir desta terça-feira (7); três unidades da cidade estarão vacinando os moradores que agendaram para receber a dose. Doses de vacina contra a Covid-19 para bebês em Piracicaba

O Departamento de Imunização da Vigilância Epidemiológica de Piracicaba (SP) abre nesta terça-feira (7) o agendamento para vacinação contra a Covid-19 no sábado (11). Os interessados precisam entrar no site VacinaPira a partir das 13h desta terça para agendar a vacinação.

Segundo a Saúde de Piracicaba, o objetivo de abrir agenda no sábado é ampliar a vacinação na cidade e dar oportunidade para que as pessoas que estudam ou trabalham durante a semana (crianças e adultos) consigam se organizar para receber uma dose do imunizante ou sair do atraso com a sua vacinação.

Veja detalhes da imunização neste sábado.

Quais doses estarão disponíveis?

Destaque para liberação da dose de reforço (terceira dose) para crianças com idade de 5 a 11 anos que tomaram a segunda dose há mais de 4 meses;

Primeira dose para crianças com idade de seis meses a 11 anos;

Segunda dose para crianças com idade de seis meses e 2 anos que tomaram a primeira dose há mais de 4 semanas;

Segunda dose para crianças com idade de 5 a 11 anos que tomaram a primeira dose da Pfizer pediátrica há mais de 8 semanas;

Doses de reforço – terceiras e/ou quartas doses – para pessoas com mais de 18 anos e que tomaram a última dose há mais de 4 meses.

Quais unidades vão aplicar a vacina?

A partir das 8h de sábado, as unidades UBS Caxambu e CRAB Santa Teresinha vão atender o público de seis meses a 11 anos;

A UBS Centro vai atender o público adulto, com 18 anos ou mais, também a partir de 8h.

Como fazer o agendamento?

Acessar o site VacinaPira – clique aqui para ir até a página – e clicar no botão que diz: . É importante ter o cadastro na Secretaria Estadual de Saúde para fazer o agendamento da dose.

O que é preciso levar no dia da vacinação?

Para se vacinar contra a Covid-19 é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência em Piracicaba e comprovante de vacinação com a última dose. Além disso, ainda é obrigatório o uso de máscaras em unidades de saúde, conforme Decreto Estadual.

