covid-19,-situazione-stabile.-sono-792-gli-attuali-positivi-a-fasano

Il bollettino dell’ASL di Brindisi

FASANO – La situazione dei contagi da Covid-19 a Fasano è stabile, anzi in minima discesa rispetto a una settimana fa. Gli attuali positivi in città sono 792, così distribuiti: 148 nella fascia 0-18 anni, 445 nella fascia 19-64 anni, 135 nella fascia 65-79 anni, 64 fra gli over 80. È bene tuttavia precisare che nel brindisino il 78% dei casi è asintomatico, il 12% paucisintomatico e soltanto il 10% presenta sintomi lievi, la situazione è pertanto lungi dall’essere preoccupante.

Per quanto riguarda la distribuzione per Comune i positivi sono 1.419 a Brindisi, 792 a Fasano, 441 Francavilla Fontana, 433 a Ostuni, 419 a Mesagne, 281 a San Vito dei Normanni, 240 a Oria, 236 a San Pietro Vernotico, 213 a Cisternino, 211 a Carovigno, 186 a Ceglie Messapica, 179 a San Pancrazio Salentino, 170 a Latiano, 162 a Erchie, 160 a Torre Santa Susanna, 108 a Cellino San Marco, 107 a Villa Castelli, 100 a San Donaci, 86 a Torchiarolo, 55 a San Michele Salentino. I Comuni della provincia di Brindisi con i maggiori valori di incidenza cumulativa sono, nell’ordine, Torchiarolo, Brindisi, Oria, Cellino San Marco.

Nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 10 aprile 2022, i soggetti risultati positivi al test sono stati 89.341, con una incidenza cumulativa stimata pari a 2.288,1 casi x10.000 residenti. Degli 89.341 soggetti risultati positivi al test, il 53,6% sono donne e il 46,4% sono uomini e l’età media è pari a 38 anni. Il tasso di letalità è pari allo 0,6%. All’aumentare dell’età si osserva un incremento di tale tasso. Sono 562 i decessi totali: 458 casi tra persone che hanno tra 70 e 90 anni e più; 65 tra i 60 e i 69 anni, 27 casi tra i 50 e i 59, 9 casi tra i 40 e i 49 e 3 nella fascia 30-39.

