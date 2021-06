covid-19-torna-subito-la-zona-rossa-in-italia:-dove-e-quando

Alcune zone dell’Italia potrebbero a breve attuare nuovamente misure di contenimento per evitare la diffusione della variante Delta, capiamo dove accadrà.

Nel Paese ripiomba l’allarme della zona Rossa per alcune zone, la temuta variante Delta sta rimescolando le carte in tavola e sembra che possa tornare ad alzare nuovamente il picco dei contagiati nelle prossime settimane.

Nonostante dal 28 giugno l’Italia vedrà cadere l’obbligo delle mascherine all’aperto e del coprifuoco in tutte le regioni, il Ministero della Sanità lancia l’allarme per questa nuova variante, in particolare la Delta Plus, già diffusa massicciamente in 85 Paesi e molto aggressiva in termini di virulenza.

L’Istituto Superiore di Sanità ha infatti fatto sapere che in poco più di un mese la sua diffusione solo in Italia è passata dall’1% al 16,8%, un dato troppo incisivo per non allarmare le autorità che stanno pensando alla reintroduzione della zona rossa in alcune aree più a rischio.

Variante Delta (Plus), torna la zona rossa in Italia: le aree interessate

I dati parlano chiaro, non possiamo abbassare la guardia riguardo la nuova ondata del Covid-19 che anche in Italia sta lentamente, ma inesorabilmente, prendendo piede.

L’idea al vaglio del Governo è quella di reintrodurre la zona rossa rafforzata per diversi comuni più a rischio anche se il Ministero fa sapere che grazie ai vaccini massicci delle ultime settimane l’ondata potrebbe essere meno incisiva e letale tra la popolazione.

Al momento destano preoccupazione il Molise dove l’Rt è a rischio moderato, e la Campania, dove in poche ore sono stati contati 44 contagi a Torre del Greco. Solo nelle prossime ore l’ISS comunicherà i nuovi dati e si potrà considerare l’ipotesi della reintroduzione delle zone Rosse nelle zone interpellate.