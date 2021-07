covid,-adesso-la-variante-delta-preoccupa:-ci-sono-focolai-in-italia

Il Covid non si ferma, la variante Delta sta prendendo il sopravvento anche in Italia, ecco dove sono nati i focolai. I dettagli.

Il Covid sembra non volerci lasciare in pace. Nonostante la campagna vaccinale stia proseguendo e milioni di italiani hanno ottenuto il green pass, il virus non si ferma e da qualche giorno è uscita una nuova variante, la cosiddetta Delta.

Questa situazione preoccupa gli esperti che hanno notato che la curva dei contagi da un po’ non cala più sotto ai mille come era successo un po’ di tempo fa. Il Ministro della Salute Roberto Speranza continua a ribadire che la pandemia non è finita e che bisogna mantenere sempre alta la guardia.

Covid, Variane Delta. Dove sono i focolai?

L’ultima indagine rapida dell’Istituto superiore di sanità ha riscontrato la variante Delta in sedici regioni, con una diffusione al 22,7%.

Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Puglia, Calabria, Molise, Abruzzo e Marche, Sicilia, Toscana, Campania. Sono queste le regioni che fanno preoccupare e lasciano pensare ad un aumento di casi dovuti alla variante.

In Lombardia la vicepresidente della regione Letizia Moratti ha dichiarato che

Visto il suo grado di contagiosità, è prevedibile che, a breve, tra due e quattro settimane, la variante Delta possa diventare quella prevalente in Lombardia.

In Veneto i casi rilevati sono appena ventisette, in Trentino trentaquattro, in Piemonte otto, in Liguria cinque. In Emilia Romagna la situazione sembra un po’ più critica ma per il momento nulla di preoccupante. Secondo l’indagine rapida dell’Iss, la percentuale di prevalenza della variante Delta è del 23,2%. In Abruzzo ci sono almeno una cinquantina di casi. In Sicilia una trentina.

LEGGI ANCHE>>Temptation Island, Tommaso asfalta Valentina: tutta la delusione nelle sue parole

LEGGI ANCHE>>Bollettino del 7 luglio: i dati dell’epidemia di oggi in Italia

In Campania per il momento sono emersi circa cento casi di variante Delta. In Puglia invece una cinquantina. Insomma, nessun allarmismo ma bisogna stare attenti e tenere alta la guardia, il Covid continua a correre imperterrito e molte persone vengono ancora contagiate dal virus con il quale conviviamo da ormai un anno e mezzo.