Covid, arriva il treno sanitario: cos’è e a cosa serve

Il governo attua il piano per l’arrivo del treno sanitario. Tutti gli approfondimenti sullo strumento di sostegno in tempi di pandemiada Covid-19

La pandemia da Covid-19 si è adattata stabilmente in una fascia critica che ha gettato nello sconforto l’Italia intera. Il tutto a fronte dell’arrivo della terza ondata, che ha costretto il governo centrale a fare di necessità virtù in alcune zone ad alto rischio contagio.

Nel frattempo la situazione negli ospedali inizia a diventare davvero insostenibile, al cospetto dei numerosissimi ricoveri che si registrano giornalmente. Il bollettino del Ministero della Salute recita un quadro clinico disperato: mai così tanti malati da inizio epidemia.

Gli ospedali sono al collasso e per evitare che la situazione degeneri ancor più, si è ritenuto necessario stipulare un accordo di massima, tra le rappresentanze maggiori di partito, per il bene dell’Italia intera, nonchè con lo scopo che tutto si risolvi al più presto

Covid, l’introduzione del nuovo strumento clinico: i vantaggi

Sul tavolo politico, in programma, venerdì 12 Marzo 2021, gli esponenti della politica italiana molto probabilmente adotteranno misure ancor più restrittive per il Paese. Con la seria possibilità di instituire un nuovo lockdown più o meno generalizzato tra anticipazioni del coprifuoco e chiusure totali di esercizi commerciali.

Inoltre si parlerà in concorso con il ministro della salute, Roberto Speranza di un nuovo stratagemma per i pazienti gravi, in sub o terapia intensiva a causa del Covid-19. Con i buoni auspici per il futuro, l’Europa potrà a breve far circolare nei rispettivi Paesi rappresentanti, il cosiddetto “treno sanitario”, ovvero un reparto ospedaliero, in sede distaccata dai nosocomi principali.

Si tratta appunto di un vero e proprio convoglio, composto da otto vagoni, allestiti per ospitare un massimo di 21 pazienti tra Covid e non. Uno strumento utile, progettato e realizzato in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato e la Croce Rossa Italiana. La novità in questione darà un pò di “respiro” per quegli infermieri che in questi giorni hanno lamentato la quasi totale saturazione dei reparti ospedalieri.

Per una situazione divenuta insostenibile, in particolare per l’aumento delle terapie intensive, il treno sanitario rappresenterà anche in futuro, una valida integrazione al servizio sanitario, in caso di emergenze

