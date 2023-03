Covid: Campinas inicia aplicação da vacina bivalente em trabalhadores da saúde na segunda

Imunizantes contra a doença estão disponíveis em todos os Centros de Saúde. Serão contemplados 50 mil profissionais da área que atuam no município. Campinas amplia vacinação com doses bivalentes contra Covid-19 para trabalhadores da saúde

Felipe Poleti

A Prefeitura de Campinas (SP) vai ampliar, a partir de segunda-feira (27), a aplicação da vacina bivalente contra Covid-19 para os trabalhadores da saúde. Serão contemplados 50 mil profissionais da área que atuam na metrópole, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

A dose bivalente está disponível em todos os Centros de Saúde. Para se vacinar, é preciso apresentar documento que comprove a atuação como trabalhador de saúde. Na quinta (23), a pasta havia informado que ainda avaliava estoques para ampliar o grupo elegível.

Grandes hospitais poderão fazer pedido à Vigilância Sanitária para realizar a imunização dos profissionais nas próprias unidades, mediante a apresentação de um plano operativo.

As vacinas Pfizer bivalentes protegem contra as cepas originais do novo coronavírus e também contra a variante ômicron e subvariantes desta versão do vírus.

Os horários das salas de vacina dos Centros de Saúde podem ser encontrados no site vacina.campinas.sp.gov.br.

Outros grupos

A imunização com a vacina bivalente começou em Campinas no dia 27 de fevereiro. A dose continua disponível para idosos a partir de 60 anos, imunossuprimidos a partir de 12 anos, residentes e trabalhadores de instituições de longa permanência, indígenas, populações ribeirinhas e quilombolas, gestantes e puérperas.

A Secretaria de Saúde reforça que, aqueles que não se enquadram no público apto a receber a dose bivalente, ainda devem manter o calendário vacinal contra a Covid-19 atualizado com os imunizantes monovalentes, que também estão disponíveis em todos os Centros de Saúde.

Para se vacinar, é preciso apresentar documento com foto e número do CPF e carteira de vacinação, se tiver. No caso dos imunossuprimidos, também é necessário apresentar comprovante médico. Não é preciso agendamento em nenhum dos casos.

Vittorio Rienzo