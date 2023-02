Covid: casos em Ribeirão Preto caem 92% em janeiro; mortes têm baixa de 93%, diz prefeitura

Dados constam em boletim divulgado esta semana pela Secretaria da Saúde. Registro aponta que 30% da população está sem terceira dose de vacina. Casos de Covid-19 caíram quase 93% em um ano em Ribeirão Preto (SP), indica boletim da prefeitura

Ribeirão Preto (SP) encerrou janeiro com 1.719 casos de Covid-19, queda de 92,9% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram registradas 24.367 confirmações, aponta boletim divulgado esta semana pela Secretaria da Saúde.

Já o número de óbitos, segundo a pasta, diminuiu em 93,9%: saiu de 182 no primeiro mês do ano passado para 11 no mesmo intervalo de 2023. O novo boletim traz mais três óbitos causados pela doença:

Homem, de 88 anos: sofria de doença cardiovascular crônica e estava internado em hospital particular;

Homem, de 90 anos: sofria de doença cardiovascular crônica e não teve divulgada a unidade de internação;

Homem, de 78 anos: sofria de doença neurológica crônica e estava internado em hospital público.

Testagem para Covid-19

Acumulado

Desde o início da pandemia, Ribeirão Preto registrou 181.818 confirmações e 4.559 mortes pela Covid-19, aponta boletim da Saúde. Veja, abaixo, detalhamento anual:

2020

41.977 casos

1.045 mortes

2021

73.271 casos

1.996 mortes

2022

64.851 casos

1.507 mortes

*2023

1.719 casos

11 mortes

*Números parciais divulgados pela Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto

Último balanço da cobertura vacinal divulgado pela Prefeitura de Ribeirão Preto (SP)

Cobertura vacinal

De acordo com boletim, o município tem 93% da população vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid; 88% com a segunda dose e 70% com a terceira dose.

Aplicação de vacina contra a Covid em Ribeirão Preto (SP)

