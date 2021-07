Covid, confessione choc del Ministro Speranza: la triste verità dietro ai dati dei contagi

I dati dei contagi non sarebbero stati eseguiti considerando solo le vittime di Covid. Una polemica che si trascina da lungo tempo

Il ministro della Salute Roberto Speranza (Instagram)

Da più di un anno si polemizza sul conteggio delle vittime perite a causa del Covid, ma ora salta fuori qualcosa che ha dell’incredibile e che confermerebbe in qualche modo i peggiori sospetti. A finire sotto accusa sono il ministero della Salute, Palazzo Chigi durante il periodo Conte e la Regione Lombardia.

Motivo del contendere, se le morti siano avvenute con il virus o per il virus. In sostanza, quello che da lungo tempo si vuole capire, è se persone decedute con una patologia pregressa e poi risultate positive al Covid, siano state inserite all’interno del, purtroppo tragicamente lungo, elenco delle vittime della pandemia in modo da gonfiarne i numeri.

Un’ accusa che da sempre è stata rimandata al mittente, ma che ora torna di nuovo prepotentemente all’attenzione della cronaca. Vediamo per quale motivo.

Morti Covid: chi ha ragione tra Avvocatura e Iss?

Sotto esame la nota di trattazione depositata al Tribunale Civile di Roma dall’Avvocatura in merito alla causa intentata da più di 500 familiari delle vittime del virus e che vede coinvolto il Ministero della Salute.

Da quanto riferiscono i giornalisti de Il Giornale, che hanno avuto modo di visionarla, ci sarebbe scritto che le persone registrate sono “tutti coloro i quali avevano il virus al momento del decesso” e non “coloro i quali sono deceduti a causa del virus stesso” come avviene negli altri Paesi colpiti dalla pandemia.

Praticamente avrebbero conteggiato anche gli individui periti per cause pregresse e non per forza legate esclusivamente al Covid, nmettendo tutti sotto lo stesso piano.

L’Avvocatura ha spiegato che in ogni caso, anche se il governo avesse aggiornato il piano pandemico, i numeri dei decessi non sarebbero purtroppo cambiati. Questa affermazione cozza con quanto comunicato l’8 giugno dall’Iss tramite un dettagliato rapporto.

A pagina 2 si legge che per definire un decesso per Covid-19 “Primo: il morto deve essere un caso confermato, dunque con test molecolare positivo. Secondo: deve esserci un “quadro clinico” tipico della malattia. Terzo: non deve comparire una chiara causa di morte diversa da Covid-19”.