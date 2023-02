Covid: em semana com carnaval, região de Campinas chega a 821,4 mil casos e 13,9 mil mortes

Levantamento do g1 Campinas, com base em dados das prefeituras de 31 cidades da área de cobertura, mostra 447 novos casos e 4 mortes na última semana. Teste rápido mostra resultado positivo de Covid-19

Em semana marcada pelos festejos do carnaval, nem todas as cidades da região de Campinas atualizaram o boletim da Covid-19. Mas isso não quer dizer que novas infecções deixaram de ser registradas. Os dados apurados na área de cobertura do g1 Campinas indicam que, neste sábado (25), os 31 municípios totalizam 821.469 casos positivos da doença e 13.902 vidas perdidas desde o início da pandemia, em março de 2020.

Além disso, o levantamento do g1 sofreu um ajuste em dois municípios: Mogi Guaçu e Monte Alegre do Sul. Houve erro de digitação na semana anterior e os casos de infectados foram corrigos. Com isso foram retirados da tabela 303 e 49 infectados, respectivamente.

Com isso, o total de confirmações entre o domingo (19) e este sábado (25) representou um aumento de 447 infectados e quatro mortes. Confira abaixo detalhes por cidade e gráfico com evolução.

As estatísticas não significam que os óbitos e infecções ocorreram neste período, mas, sim, que foram divulgadas pelas administrações municipais durante a semana.

Confira os totais de casos positivos e óbitos desde o início da pandemia na tabela a seguir:

Casos e mortes por Covid-19 confirmados pelas cidades

Histórico e falta de dados

No fim de abril de 2022, o Ministério da Saúde decretou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) por conta da Covid. Depois disso, parte das prefeituras deixou de divulgar boletins atualizados diariamente ou até semanalmente sobre a enfermidade.

O levantamento feito pelas prefeituras a pedido do g1 é semanal para mostrar à população da região a evolução da pandemia. Nesta semana, seis deixaram de publicar atualizações: Estiva Gerbi (SP), Lindóia (SP), Paulínia (SP), Pinhalzinho (SP), Santo Antônio de Posse (SP) e Sumaré (SP).

