Covid, i dati: 838 nuovi positivi con 224.493 tamponi. Tasso di positività stabile allo 0,4%, 40 nuove vittime (ma la metà da ricalcolo)

Sono 838 i positivi al test del Sars-CoV-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 753. I test molecolari e antigenici effettuati sono 224.493, per un tasso di positività che resta intorno allo 0,4%. Quaranta, invece, le nuove vittime – 56 il dato di ieri – ma anche oggi venti di loro sono il frutto di un ricalcolo effettuato dalla autorità sanitarie della Campania.

I casi totali di Covid contati dall’inizio dell’epidemia in Italia sono 4.257.289, i morti 127.458. I dimessi e i guariti arrivano invece 4.072.099, con un incremento di 3.301 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 57.732, in calo di 2.505 nelle ultime 24 ore: un dato quest’ultimo, che non era così basso dal 5 ottobre. In isolamento domiciliare ci sono 55.663 persone (-2.367).