covid,-italia-inghilterra-a-rischio?-giornalista-positivo:-si-teme-un-focolaio

La squadra è in ritiro isolato e ha incontrato la stampa solo in occasione delle conferenze.

Ritiro blindato a Coverciano, a 48 ore dalla finale Italia – Inghilterra, dell’Europeo di calcio 2020. È stato reso noto dall’Ansa che sono tre i giornalisti al seguito della nazionale di calcio italiana ad essere risultati positivi al rientro dopo Italia-Spagna.

Gianluigi Donnarumma Italia-Spagna, Euro 2020 (Screenshot Instagram)

Cattive notizia dunque per la nazionale italiana, dopo la sofferta vittoria ottenuta ai calci di rigore contro la Spagna, che sta valutando come affrontare la minaccia di un possibile focolaio.

Due dei tre giornalisti sono rimasti in Inghilterra, si teme per il rientro in Italia del terzo positivo al virus.

Tre giornalisti positivi al Covid-19 al rientro dalla semifinale Italia-Spagna

La preoccupante notizia ha immediatamente allertato la Federcalcio, che ha disposto la sanificazione e disinfezione dell’intero impianto del Centro Tecnico di Coverciano, dove la nazionale è attualmente in ritiro.

Speranzosa la reazione della squadra e dello staff tecnico, che da quanto si apprende ha contatti molto limitati con la stampa. Inoltre sono tutti vaccinati.

Tra i giornalisti risultati positivi, anche il telecronista di Rai 1, Alberto Rimedio, che verrà sostituito in occasione della finale.

Situazione ben diversa da quella di Marzo, dove a seguito del match Italia-Lituania, erano sette i giocatori e membri dello staff ad essere risultati positivi.

LEGGI ANCHE–> Azzurri, Jorginho trionfa in campo e in amore: tutti i flirt del calciatore

Dopo la vaccinazione e grazie alla “bolla” in cui stanno vivendo gli atleti di tutte le nazionali il rischio di un possibile focolaio dovrebbe essere del tutto scongiurato. L’attenzione però resta alta.

LEGGI ANCHE–> Italia Inghilterra, l’allarme dei virologi per la finale: Non fate questi errori

Intanto la Rai ha comunicato che sta attivando tutte le procedure di controllo per tutti gli inviati alle fasi finali della competizione europea.

Non ci resta che attendere la conferenza stampa prevista per oggi, che si terrà in remoto per motivi di sicurezza, di Leonardo Bonucci, per scoprire ulteriori dettagli sul caso che sta facendo preoccupare milioni di italiani.