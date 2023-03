covid-italia,-l’iss:-“mai-chiesto-750-euro-a-tampone”

“Sono destituite di ogni fondamento” le notizie secondo le quali “l’Istituto superiore di Sanità (Iss) avrebbe chiesto un finanziamento alla Protezione civile nella fase iniziale della pandemia di ‘750 euro a tampone”. Lo precisa, in una nota, l’Iss.

L’Istituto superiore di Sanità, in particolare, secondo l’Adnkronos, “oltre a non aver chiesto mai chiesto ‘750 euro a test, non ha mai ricevuto la somma prevista dall’articolo 6 dell’Ordinanze Ocbpc n 640/2020, prevista tra l’altro anche per coprire i costi della sorveglianza epidemiologica;” e “nella prima fase della pandemia l’Iss, con proprie risorse ordinarie, ha processato oltre 5.000 campioni di cui 3.000 provenienti dalla sola Regione Lombardia e non gli ‘800’ di cui si parla sulla stampa”.

L’Iss, inoltre, ricorda che: “I costi effettivamente sostenuti dall’Istituto nella prima fase della pandemia comprendono materiali per l’esecuzione dei test, dispositivi di protezione individuale per il personale addetto, materiale monouso e potenziamento dei macchinari; in una prima fase della pandemia non esistevano test commerciali – sottolinea – e venivano quindi realizzati con protocolli in house sviluppati in aderenza a quelli previsti dall’Organizzazione mondiale della Sanità”.

valipomponi