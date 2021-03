covid,-la-clamorosa-richiesta-dell’oms-dopo-le-prime-indagini-a-wuhan

L’OMS sta per avanzare una richiesta clamorosa alle autorità sanitarie di Wuhan in Cina, dopo le indagini del mese scorso sulle origini del Covid

La pandemia da Covid-19 sta suscitando un immobilismo mondiale senza precedenti. In Italia siamo appena entrati in una fascia critica, che preannuncia l’arrivo della terza ondata. La manifestazione delle varianti inglesi sta prendendo il sopravvento, accelerando il tasso di infettività tra la popolazione.

Per il governo nazionale non ci sono mezze misure, se non quello di distribuire quasi tutte le regioni dello “stivale” in zone critiche, tendenti al rosso. Non a caso la situazione ogni giorno diventa sempre più insostenibile negli ospedali.

L’RT di contagio è salito da 0,99 a 1,06 in pochi giorni, il che significa che per ogni 100 mila abitanti, in circa duecento si riscontra la positività. La situazione è dunque abbastanza critica e l’attesa dell’importazione dei vaccini e le possibilità di produrne uno a livello nazionale sono ipotesi sempre più concrete.

In questo clima di disperazione, l’OMS ha cercato di individuare le cause originarie del Covid, in quel di Wuhan. Attraverso una spedizione di scienziati, non soddisfatti dei risultati raccolti durante la prima campagna di ispezione

Covid, la “denuncia” dell’OMS alle autorità cinesi: “Replay”

Il Covid-19, elevato a pandemia da SARS Cov 2 dall’intero globo si sta diffondendo sempre più al giorno d’oggi. Il Covid che fino ad un anno fa era considerato un “caso” passeggero, annoverato fra quelli “non gravi”, tutt’oggi presenta conti “salatissimi” alla popolazione, in termini di decessi e ricoveri.

Tra pochi giorni celebreremo l’anniversario di questo perfido nemico indesiderato. Mentre l’OMS cerca di individuare le cause e le concause sulla radici d’origine della SARS Cov 2. Dopo la prima ispezione, gli addetti alla sanità internazionale hanno storto il naso sul rapporto stilato dalle autorità cinesi di Wuhan, la città da dove tutto ebbe inizio. Il resoconto della spedizione ha portato alla conclusione di individuare le origini del Covid, direttamente nel dna di alcuni animali.

Tuttavia le informazioni raccolte dall’OMS, dopo la missione in terra orientale hanno identificato molti punti di non ritorno. Il tutto per certificare l’effettiva e naturale origine del “male” che sta immobilizzando il mondo.

Per questa ragione, l’ente di tutela globale della salute sta pensando seriamente di rifare tutto da capo. Il primo pensiero è quello di organizzare una nuova spedizione a Wuhan e raccogliere eventuali tasselli mancanti per poter stilare un risultato completo nelle indagini scientifiche sulle fonti del Covid-19, mettendo persino in discussione, una presunta fuga da laboratorio

