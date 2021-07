Covid, la variante Delta fa sempre più paura: si temono nuove chiusure

L’estate, il relax, le vacanze, i campionati europei di calcio: tutto concorre a farci dimenticare del rischio Covid. Ma l’emergenza non è ancora alle spalle.

Coronavirus Laboratorio test di Glasgow (Getty Images)

Una relazione redatta da medici e ricercatori allerterebbe il Governo sull’eventualità di una nuova ondata in autunno, provocata dalla variante Delta.

Non è detto accada, ma l’aumento dei casi tra i non vaccinati spinge gli esperti a tracciare delle previsioni su quello che potrebbe accadere alla fine dell’estate.

Il Corriere della Sera ha parlato addirittura di un dossier segreto nel qual gli scienziati avrebbero stimato che i contagi aumenteranno da qui a fine agosto.

Aumentare la quota dei vaccinati

Inevitabile, se la quantità di vaccinati non aumenterà al ritmo dovuto. Lo dimostrerebbe il fatto che l’indice Rt ha raggiunto il valore di 0,66, ancora inferiore alla soglia di rischio 1, ma decisamente in rialzo rispetto alle scorse settimane.

Stesso dicasi per l’incidenza, che in parecchie Regioni italiane sta avvicinandosi alla soglia limite di 50 casi su 100mila abitanti, oltre la quale scatterebbe il rientro in zona gialla.

COVID TEST (Getty Images)

Anche La Repubblica parla di questi aumenti, segnalando che quattro Regioni potrebbero tornare a misure più restrittive già nel giro di due settimane. Si tratterebbe della Sicilia, della Campania, dell’Abruzzo e delle Marche.

VEDI ANCHE—> Gemma Galgani svela come stanno realmente le cose: un’amicizia speciale

La vera discriminante sono i vaccini. La variante Delta non affligge con sintomi i vaccinati immunizzati, ma circola largamente tra chi non ha ancora raggiunto l’immunità.

Per questo motivo un aumento dei casi, pur non avendo gli effetti devastanti delle prime ondate, potrebbe riportare le restrizioni nel nostro Paese.

VEDI ANCHE—> Non sopporti più il caldo? I dieci rimedi da adottare senza condizionatore

Al fine di prevenire tutto ciò, sarà necessario tornare ad un livello più alto di tracciamento. Gli esperti auspicano anche un ritorno ad almeno 200mila test quotidiani per non sottovalutare eventuali rialzi.