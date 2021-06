Covid, l’Unicef lancia una raccolta fondi per vaccinare i paesi più poveri

Si chiama “Give the world a shot”, ha l’obiettivo di portare due miliardi di vaccini contro il Covid-19 nei paesi più fragili

Vaccinazione contro il Covid-19 a Nuova Delhi, in India (foto: Naveen Sharma/SOPA Images/IPA)

Per mettere davvero la parole fine all’epidemia di Covid-19, ripetono gli scienziati e l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), è necessario che i vaccini arrivino ovunque. Solo così si possono scongiurare nuove varianti, come la Delta che sta preoccupando la Gran Bretagna e che ha già raggiunto l’Italia, a dimostrazione che il virus non si cura affatto dei confini. Perché questo accada molti paesi, a partire dagli Usa, si sono impegnati a donare dosi di vaccini. Ed è stata creata la piattaforma Covax che, grazie alla collaborazione tra 191 nazioni, vuole garantire un accesso equo e paritario ai vaccini, ai test e ai trattamenti per il Covid-19 in ogni parte del mondo.

In quest’ottica Unicef (che collabora proprio con Covax) ha lanciato un crowdfunding chiamato Give the world a shot, per raccogliere fondi da destinare alle inoculazioni nei paesi più fragili. Obiettivo: fornire due miliardi di vaccini, 5,5 milioni di trattamenti e 5,6 milioni di kit di test, dando la priorità agli operatori sanitari e sociali che lavorano in prima linea, agli insegnanti per permettere la ripartenza delle scuole in sicurezza e alle persone a più alto rischio di contagio.

Tramite il portale dedicato è possibile dare il proprio contributo, scegliendo liberamente quanto donare. Con 25 sterline (circa 29 euro) si possono finanziare 20 dosi di vaccino, spiega il sito. Ogni donazione, entro il 30 giugno, verrà raddoppiata dalla Fondazione Pears fino a 200mila sterline, permettendo di velocizzare la corsa verso l’obiettivo che si è posto l’Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia), coinvolto fin dall’inizio nell’operazione Covax per la sua esperienza nelle iniziative di vaccinazione su larga scala.