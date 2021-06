Covid, l’uomo con il tempo di malattia più lungo di sempre: che record!

Viene alla luce un caso clamoroso di ricovero per covid che ha davvero dell’incredibile. Cosa è successo di così eclatante ed a chi.

Da inizio 2020 il mondo intero è caduto nella morsa del virus. La pandemia ha colpito a tutte le latitudini, da nord a sud del mondo. Il covid non ha risparmiato proprio nessuno, con solo pochissime felici eccezioni.

E solo ora, grazie anzitutto alla vaccinazione di massa, oltre che al rispetto di alcune regole base, tutti noi stiamo cominciando ad intravedere una benché minima parvenza di normalità.

In circostanze normali dal Covid si guarisce nel giro di poche settimane, magari anche di un mese. Eppure c’è chi ancora continua a fare i conti con la malattia da praticamente un anno.

Questa circostanza è a dir poco pazzesca e fa rendere alla stregua di un privilegiato chi magari ha mostrato i sintomi del Coronavirus, impiegando poi i canonici 15 giorni per negativizzarsi e guarire.

Chi è il protagonista di questa storia

Non è stato così fortunato un uomo di nazionalità inglese. Lui si chiama Dave Smith ed il virus ha circolato all’interno del suo corpo per un periodo da fare paura.

Per ben 305 giorni questo individuo è risultato sempre positivo, in maniera ininterrotta. Dave Smith risiede a Bristol, località dell’ovest dell’Inghilterra situata a non grande distanza dal Galles.

Mister Smith è di età avanzata, essendo ormai in pensione. Ha lavorato come istruttore di guida per decenni prima di godersi il meritato riposo. Ma la sua tranquillità è stata scossa dall’irrompere del virus.

Per gli esperti della comunità medica e scientifica d’Oltremanica non risultano esserci casi analoghi. Quello del signor Smith è al momento il periodo di positività più lungo in assoluto riscontrato in un essere umano.

Per fortuna oggi il buon Dave è guarito e gode anche di buona salute, a parte qualche acciacco dovuto all’età.