Covid: Natal começa a aplicar vacina bivalente nesta segunda; veja grupos prioritários

Capital potiguar terá aplicação da vacina nas unidades básicas de saúde e nos pontos extras de vacinação montados em shoppings. Niterói e São Gonçalo divulgam calendário da vacinação com vacinas bivalentes da Covid

Reprodução/ TV Globo

Natal começa nesta segunda-feira (27), a aplicação de reforço contra a Covid -19 com a vacina bivalente da Pfizer. O imunizante protege contra mais de uma variante do vírus.

A vacina bivalente protege mais porque também ataca as subvariantes da ômicron, que apareceram no país no primeiro semestre de 2022 e são as que mais têm infectado a população desde então, pelo alto nível de transmissibilidade.

O início da vacinação na capital potiguar segue o cronograma do governo federal e do governo do estado, que anunciaram o início da aplicação para esta segunda-feira.

Quem pode receber a vacina?

A vacinação segue as prioridades que são elencadas por fases, de acordo com o Ministério da Saúde (MS). O grupo da primeira fase é formado por:

idosos com 70 anos ou mais;

pessoas de Instituições de Longa Permanência (ILPs);

pessoas em Residência Inclusiva (RI);

trabalhadores destas instituições;

e imunossuprimidos a partir de 12 anos.

As outras fases prioritárias serão divulgadas posteriormente.

Esquema vacinal

Segundo a Prefeitura de Natal, para tomar a vacina o usuário precisa ter concluído no mínimo o esquema básico de duas doses. A vacina bivalente pode ser aplicada a partir de quatro meses após a última dose.

As pessoas que receberem a dose de reforço da vacina bivalente terão seu esquema vacinal encerrado. Assim como, os idosos e imunossuprimidos que já receberam a terceira dose de reforço (D5), também terão seus esquemas encerrados após a dose com a Pfizer bivalente.

Para as pessoas fora do grupo de prioridade da Pfizer bivalente, enquanto não chega a vez, permanecerá a vacinação já utilizada para reforços da Oxford e Pfizer monovalente. Para todos os reforços, o intervalo permanece o mesmo de quatro meses da última dose.

Locais de vacinação

Os locais para a vacinação continuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 13h às 15h.

Já os pontos extras do Midway Mall, Via Direta e Partage Norte Shopping, funcionam de segunda-feira a sábado, no horário das 14h às 20h.

