covid,-nuovo-boom-di-contagi:-194-con-altri-due-morti.-la-situazione

Boom di contagi in 24 ore. In provincia di Frosinone passano da 83 a 194, con una crescita di 111 unità e del 133%. E anche il tasso di positività schizza verso l’alto, al 17,73%.

I decessi

Altri due nominativi allungano la lista dei deceduti per Covid in provincia di Frosinone. Secondo il bollettino di ieri della Asl, si tratta di un uomo di 91 anni residente a Sora e di un uomo di 69 anni residente ad Aquino. Sono le vittime numero 44 e 45 del 2021, mentre sono 326 dall’inizio dell’epidemia. In settimana si contano 7 decessi contro gli 11 della precedente, sempre al mercoledì, e i 10 di quella prima ancora.

I casi

I 194 di ieri sono il peggior dato dai 209 casi del 6 gennaio. Negli ultimi 17 giorni è solo la quarta volta che i contagi vanno in tripla cifra. Ciò, ovviamente, influisce sulle medie del momento: quella settimanale si è rialzata a 100,67, ben oltre gli 82,57 casi della scorsa settimana e gli 88,14% di quella prima ancora. Ma sono pur sempre in diminuzione rispetto ai 119,86 della settimana che va dal 4 al 10 gennaio. In questo mese solo tre volte si è avuto un numero più alto di contagi, ovvero il 1° gennaio con 279, il 6 gennaio con 209 e il 3 gennaio con 206. In queste giornate, più quella di ieri, con 888 positivi si concentra il 31% dei casi dell’intero mese di gennaio. Nel 2021, infatti, si registrano 2.836 contagi per una media di 105,04, di poco inferiore ai 111,87 di dicembre (per ora dunque la contrazione è del 6%) e ai 113,81 di ottobre. Se non altro, lontano è il dato di novembre con i suoi 219,6 casi ogni 24 ore con punte a sfiorare anche i 400.

I contagi di ieri sono stati segnalati in modo particolare da Cassino con 25, Sant’Elia Fiumerapido con 22, Frosinone con 15, Sora con 14, Ceprano con 13, Veroli con 12, Amaseno con 8, Ferentino con 8, Isola del Liri con 6, Pontecorvo con 6. Seguono altri comuni sparsi per un totale di 65 casi. Una quarantina dei quali circa segnalata in una struttura di Sant’Elia Fiumerapido.



L’indice

Il tasso di positività fa un bel balzo in avanti, passando, in appena 24 ore, dall’8,40% al 17,73%. Il numero di tamponi è cresciuto appena di un centinaio di unità, da 988 a 1.094, mentre i casi sono più che raddoppiati. Il dato di ieri è il secondo peggiore dell’anno dopo il 28,12% del 1° gennaio. La media del 2021 è dell’11,14%, dato che, però, nella passata settimana non era mai stato superato, considerato che al massimo si era raggiunta quota 11,09%. L’anno era iniziato con un tasso del 28,12%, salvo poi riposizionarsi nella prima decade di gennaio tra un minimo di 9,11% il 10 gennaio e un massimo di 16,18% il 7 gennaio. Nei dieci giorni successivo l’indice si è mosso tra un minimo di 6,96% il 18 gennaio e un massimo 14,15% l’11 gennaio. Negli ultimi sette giorni questo l’andamento: 21 gennaio 7,04%, 22 gennaio 10,46%, 23 gennaio 10,33%, 24 gennaio 11,09%, 25 gennaio 8,01%, 26 gennaio 8,40% e appunto, ieri, 17,73%.



I guariti

Questa volta i guariti sono decisamente meno rispetto ai nuovi casi, 73 contro 194.

La settimana, peraltro, si è aperta con un numero di negativizzati, 275, inferiore ai quelli dei primi tre giorni della precedente che erano stati 367. I guariti di gennaio hanno comunque sfondato il numero dei tremila, arrivando a 3.057, mentre da metà novembre a oggi ci si avvicina ai 10.500.

I vaccini

Sono 162.642 i vaccinati nel Lazio. Ieri somministrate 7.745 dosi. Ammonta invece, a 42.555 il totale delle persone a cui è stata iniettata la seconda dose. La fascia tra i 50 e i 59 anni con 40.972 dosi è quella con più vaccinati, seguita dal gruppo 40-49 anni con 33.389 e dalla fascia 30-39 con 26.867. Poi ci sono 25.152 vaccinati tra i sessantenni, 19.640 per la fascia 20-29 anni, 8.372 per chi ha tra gli 80 e gli 89 anni, 4.295 per la categoria 70-79, 3.455 per gli over 90 e 498 per i giovani tra 16 e i 19 anni.

A Frosinone le vaccinazioni hanno raggiunto quota 13.214, per una crescita giornaliera di 480. Nel Lazio sempre prima la Asl Roma 1 con 17.280 davanti alla Roma 2 con 15.568. Poi Roma 5 13.356 e Roma 6 13.342. Nelle altre province Latina ne ha 8.523, Viterbo 8.482 e Rieti 4.301.