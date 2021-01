covid,-progetto-“uniti-ma-distanti.-distanti-ma-vicini”:-asl-dona-ipad-agli-ospedali

“Mai come in questo difficile momento storico – è scritto in una nota della Asl di Frosinone – abbiamo scoperto e riscoperto quanto la tecnologia, se correttamente usata e non abusata, può rivelarsi uno strumento prezioso anche nelle relazioni personali. Certo, una videochiamata non avrà mai lo stesso calore di un abbraccio, di una stretta di mano, di uno sguardo rassicurante e affettuoso occhi negli occhi. Ma è anche vero che per i pazienti di una struttura ospedaliera, che non possono ricevere i propri familiari, anche un semplice schermo può farsi mezzo di calore, affetto, speranza.

Il progetto #abbattiamoledistanze ha proprio questo obiettivo: abbattere la distanza fisica ma soprattutto la solitudine di chi in questo momento soffre di più.

Per questo, lo scorso mese, abbiamo avviato la consegna a tutte le UOC di una serie di iPad utili per la comunicazione dei pazienti con i propri familiari.

Nella foto pubblicata: la dirigente generale dell’Asl Frosinone, Dott.ssa Pierpaola D’Alessandro, assieme al Dott. Fabrizio Cristofari, responsabile Pronto Soccorso e medicina d’urgenza Frosinone-Alatri, che è stato il primo a ricevere gli iPad simbolicamente per tutti.