covid,-senza-vaccino-insegnanti-a-casa?-cosa-ha-deciso-il-governo

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha parlato oggi di obbligo vaccinale per gli insegnanti: ecco le ultime novità.

insegnante a scuola (Pixabay)

Per il momento, a quanto pare, il governo non vuole prendere in considerazione la possibilità di rendere obbligatoria la vaccinazione per gli insegnanti prima del rientro a scuola per l’anno 2021/2022.

Il Ministro Patrizio Bianchi lo ha dichiarato durante l’evento di apertura della “Repubblica delle idee”, a Bologna. Certo, l’ipotesi della vaccinazione obbligatoria era stata ventilata ma per il momento si preferisce ancora puntare forte su spirito civico e senso di responsabilità degli insegnanti.

Bianchi: “Allo stato attuale…”

E’ stato proprio il Ministro a ribadirlo con forza

Allo stato attuale non c’è nessuna ipotesi di obbligo. Non abbiamo in mente di farlo, però c’è un fortissimo appello alla solidarietà collettiva. Facciamo oggi un appello perché tutti si possano vaccinare proprio nel senso di una solidarietà collettiva.

Il Ministro Patrizio Bianchi (Getty Images)

Patrizio Bianchi ha insistito molto sul punto della “solidarietà”. A dire il vero, ha anche confermato che la sua intenzione è tornare alla didattica al 100% in presenza a partire dal prossimo mese di settembre. Una battaglia che sta combattendo, parole sue, “giorno e notte da quando sono arrivato”.

Mi impegno in questa battaglia: io la faccio ma dico anche a tutti facciamola insieme. Il Cts fa le sue affermazioni, loro dicono che ci sono ancora dei problemi sanitari e devono dirci loro cosa succede se ci sono certi livelli di copertura vaccinale

Anche il Prof. Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, ha sostenuto una tesi simile ad AdnKronos Salute

