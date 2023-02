Covid, tríplice viral: confira locais e calendário de vacinação de crianças em Franca, SP

Secretaria Municipal de Saúde retomou vacinação contra Covid-19 e outras doenças a partir desta sexta-feira (3). Vacinação infantil contra a Covid-19 em Franca (SP)

Franca(SP) retomou nesta sexta-feira (3) a campanha de vacinação para crianças contra doenças como a Covid-19 e divulgou o calendário de outras imunizações na cidade até fevereiro (veja abaixo).

A ação contra o novo coronavírus para o público a partir dos seis meses até os 11 anos foi possível com a chegada, na quinta-feira (2), de novas doses das vacinas Pfizer Baby e Pfizer pediátrica, que haviam acabado entre o fim de 2022 e começo de 2023.

Com esse novo envio, a primeira, segunda e terceira doses estão disponíveis para aplicação. A secretária de saúde, Waléria Mascarenhas, destaca a importância da vacinação das crianças para minimizar os sintomas graves da doença.

É recomendável o uso de máscara de proteção para o acesso às UBSs. Veja abaixo as especificações de cada vacina disponível a partir desta sexta-feira:

Aplicação da vacina da Covid-19 em Franca, SP, Ribeirão Preto, SP vacinação

Covid-19

Pfizer Baby

Para quem: Primeira, segunda e terceira doses para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias;

Onde tomar: disponíveis nas UBSs Aeroporto 1 e 3, Ângela Rosa, Brasilândia, Estação, Guanabara, Horto, Leporace, Paulistano, Paulista, Planalto, Progresso, Santa Terezinha, Santa Clara e São Sebastião

O que levar: os interessados deverão apresentar um documento de identidade da criança e o cartão de vacinação para a comprovação da aplicação das doses anteriores.

Quando: sexta-feira (3), das 8 às 19h

Pfizer Pediátrica

Para quem: a primeira, segunda e terceira doses da vacina Pfizer Pediátrica para crianças de 5 a 11 anos;

Onde: UBS Aeroporto 1 e 3, Ângela Rosa, Brasilândia, Estação, Guanabara, Horto, Leporace, Paulistano, Paulista, Planalto, Progresso, Santa Terezinha, Santa Clara e São Sebastião.

O que levar: Os interessados deverão apresentar um documento de identidade da criança e o cartão de vacinação para a comprovação da aplicação das doses anteriores.

Quando: sexta-feira (3), das 8 às 19h

Pfizer

Para quem: A primeira, segunda e terceira doses para 12 a 29 anos, gestantes, quarta dose para pessoas, que tenham 30 anos ou mais; a 5ª dose é para imunossuprimidos, com 18 anos ou mais

Onde: UBS’s Aeroporto 1, Progresso, Guanabara, Horto, Leporace, Planalto, Brasilândia, Paulista, Ângela Rosa, Estação, Paulistano, Santa Clara, São Sebastião, Santa Terezinha e Aeroporto 3

Recomendações: Pessoas que completaram o esquema vacinal com a dose única de Janssen, antes da gestação ou puerpério, podem realizar a 1ª dose adicional com 28 dias, após a dose única; a 2ª dose adicional, com 4 meses, após a 1ª dose adicional e a 3ª dose adicional, com 4 meses após a 2ª

Quando: sexta-feira (3), das 8 às 19h

Influenza

Para quem: Para população em geral a partir de 6 meses

Onde: Nas UBSs Aeroporto 1, Progresso, São Sebastião, Guanabara, Horto, Leporace, Planalto, Brasilândia, Ângela Rosa, Santa Clara, Estação, Paulistano, Aeroporto 3, Santa Terezinha e Paulista

Quando: sexta-feira (3), das 8h às 19h

Meningocócica C

Para quem: para população entre 11 e 19 anos, além de profissionais que atuam na área da saúde

Onde: nas UBSs Aeroporto 1, Progresso, São Sebastião, Guanabara, Horto, Leporace, Planalto, Brasilândia, Ângela Rosa, Santa Clara, Estação, Paulistano, Aeroporto 3, Santa Terezinha e Paulista;

Quando: sexta-feira (3), das 8 às 19h

O que levar: é necessário apresentação de comprovante de vínculo ou carteira do referido conselho e comprovante de matrícula para os estudantes.

Vacinas de rotina

Para quem: para atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes

Onde: UBSs Aeroporto 1, Progresso, São Sebastião, Guanabara, Horto, Leporace, Planalto, Brasilândia, Ângela Rosa, Santa Clara, Estação, Paulistano, Aeroporto 3, Santa Terezinha e Paulista, das 8 às 19 horas, além das unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família) Palma, City Petrópolis, Luíza, Esmeralda e Paineiras, com horários das 10 às 12h e das 13 às 16 horas.

Quando: sexta-feira (3)

Tríplice viral

A vacinação acontecerá entre 3 e 24 de fevereiro, seguindo o cronograma abaixo:

3/2- Sexta-feira – UBS Estação

6/2 – Segunda-feira – UBS Luíza

7/2- Terça-feira – UBS Santa Clara

8/2- Quarta-feira – UBS Paulista

9/2- Quinta-feira -UBS Ângela Rosa

10/2- Sexta-feira – UBS Santa Terezinha

13/2 – Segunda-feira – UBS Horto

14/2- Terça-feira – UBS Guanabara

15/2- Quarta-feira – UBS Planalto

16/2- Quinta-feira – UBS Progresso

17/2- Sexta-feira – UBS Aeroporto 3

22/2- Quarta-feira – UBS Paulistano

23/2- Quinta-feira – UBS Aeroporto 3

24/2 – Sexta-feira – UBS Brasilândia

