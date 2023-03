covili-alla-’per-sempre-alfredo’-masetti-gareggia-al-trofeo-binda

Il pavullese Luca Covili sarà al via oggi a Sesto Fiorentino alla Per Sempre Alfredo gara per ricordare il ct Martini che sarà anche l’ultimo allenamento per la Settimana Coppi e Bartali che scatterà martedì da Riccione per concludersi con le tappe modenesi di Fiorano e Carpi nel fine settimana. Dopo il bel esordio nelle Strade Bianche la fioranese Gaia Masetti cercherà di ripetersi a Varese nell’internazionale Trofeo Binda che sarà trasmessa in diretta si Raisport dalle 15,mentre Rachele Barbieri prosegue l’impegno nelle gare del nord Europa il 23 alla De Panne con obiettivo nell’ultima domenica di marzo alla Gand Wevelgen. Il neoprofessionista Luca Paletti alla Slovenia Istrian. Alla 106^ edizione della Popolarissima di Treviso andrà a caccia del primo sigillo stagionale il carpigiano Matteo Pongiluppi, alla classicissima veneta rientrerà alle gare anche il pavullese Stefano Masoni.

Andrea Giusti

Ufficio Stampa