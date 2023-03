cozinheiro-geral,-embalador-e-mais:-sine-em-rr-oferta-91-vagas-de-emprego-nesta-sexta-feira-(10)

Atendimento do Sine fica no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) e funciona no horário das 7h30 às 13h30. Vaga de cozinheiro geral é ofertada pelo Sine em Roraima

Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Roraima oferta 91 novas vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação nesta sexta-feira (10).

Para concorrer a uma vaga o candidato deve fazer o cadastro no sistema de emprego no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), localizado na rua Pavão, 206, bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista.

É necessário apresentar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, currículo e comprovante de residência atualizado. Aqueles que têm cursos na área que deseja concorrer, podem levar os certificados para compor o cadastro. O atendimento ocorre das 7h30 às 13h30.

Veja as vagas abaixo:

Agente de segurança. Requisitos: experiência informal, ter curso de segurança, ter carteira de vacina atualizada, ter disponibilidade de horário, ter CNH AB (diferencial), tenha agilidade, iniciativa e ensino médio completo. – 1 vaga;

Assistente administrativo. Requisitos: experiência informal, conhecimentos básicos de mecânica, Word, Excel, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vagas;

Atendente balconista. Requisitos: experiência informal, experiência em caixa, declaração do ultimo emprego como atendente ou caixa, transporte próprio, preferencialmente para o sexo masculino, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Auxiliar administrativo I. Requisitos: experiência comprovada na carteira, ter conhecimentos em planinhas eletrônicas, controle de estoque de peças e produtos agrícolas, disponibilidade para morar na fazenda, município: iracema e ensino médio completo. – 1 vaga

Auxiliar administrativo II. Requisitos: experiência comprovada na carteira, preferencialmente para o sexo feminino, conhecimento em informática, more próximo ao asa branca e ensino médio completo. – 1 vaga;

Auxiliar de logística. Requisitos: experiência comprovada na carteira, disponibilidade para viajar, cnh e ensino médio completo. – 1 vaga;

Balconista. Requisitos: experiência na carteira, saber trabalhar em equipe, proativa, comunicativa, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 2 vagas;

Caseiro I. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência em lidar com gado e maquinário, disponibilidade para morar na fazenda, carta de recomendação e ensino médio completo. – 1 vaga;

Caseiro II. Requisitos: experiência informal, disponibilidade para morar no local, declaração ultimo emprego e ensino fundamental completo. – 2 vagas;

Cozinheiro geral. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência em manuseio de cortes, utensílios de cozinha, habilidade em preparar pratos diversificados, técnicas culinárias, ser ágil, saber trabalhar em equipe, garantir ótima apresentação dos pratos a serem servidos e ensino medio completo. – 2 vagas;

Eletricista. Requisitos: experiência comprovada na carteira, curso na área, CNH B, rede de distribuição de alta e baixa tensão, nr10, nr35 e sep, disponibilidade de viagens, (vaga para o município: Amajari) e ensino médio completo. – 2 vagas;

Eletricista auxiliar. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na função, cursos pertinentes ao cargo, nr 10 e ensino médio completo. – 7 vagas;

Empregada doméstica I. Requisitos: experiência na carteira, carta de recomendação, saiba cozinhar, disponibilidade de horário, e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Empregada doméstica II. Requisitos: experiência na carteira, carta da recomendação, que saiba cozinhar, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Encarregado de frios. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na área de fatiador de frios, documentações em dias, morar nas proximidades e ensino médio completo. – 1 vaga;

Engenheiro civil. Requisitos: experiência informal, estagiário de engenharia civil a partir do 6° semestre, com habilidades em autocad avançado, excel básico, e levantamento de campo e ensino superior incompleto. -1 vaga;

Oficial de manutenção. Requisitos: experiência informal, conhecimento em carpintaria, pintura, hidráulica, limpeza de terreno, manutenção de edificações e ensino médio completo. – 8 vagas;

Operador de motoniveladora. experiência comprovada na carteira, experiência na função carregadeira e motoniveladora, conhecimentos em mecânica de máquinas, disponibilidade para morar na fazenda, município: Iracema e ensino fundamental completo. – 1 vaga

Operador de patrol (niveladora). Requisitos: experiência na informal, disponibilidade para viagem e ensino fundamental completo. – 5 vagas;

Arquiteto. Requisitos: experiência informal, estagiário de arquitetura a partir do 6° semestre, com habilidades em Autocad avançada, Excel básico, levantamento de campo e ensino superior incompleto. – 1 vaga;

Psicólogo hospitalar. Requisitos: experiência informal, domínio em auxiliar pacientes em questões emocionais, disponibilidade de horário e ensino superior. – 1 vaga;

Representante comercial. Requisitos: experiência comprovada na carteira, pacote office (excel imprescindível, proficiência em comunicação, ensino superior completo ou cursando administração, gestão comercial ou áreas afins). – 1 vaga;

Supervisor de carga e descarga. Requisitos: experiência comprovada na carteira, experiência na função, conhecimentos em pacote office (Excel e Word), trabalhar em equipe, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Técnico em manutenção de equipamentos de informática I. Requisitos: experiência na carteira, experiência em manutenção de computadores e periféricos, conhecimentos de sistema de t.I, habilidades de diagnósticos, resolução de problemas, noções na área administrativa e ensino médio completo. – 1 vaga;

Técnico em manutenção de equipamentos de informática II. Requisitos: experiência informal, graduado em sistema de informações, manutenção de rede, manutenção em software e hardware, identificação, manutenção e ampliação do sistema utilizado pela empresa, conhecimento em radio transmissão, conhecimento lgpd e ensino superior. – 1 vaga;

Vaqueiro I. Requisitos: experiência informal, declaração ultimo emprego, disponibilidade para morar no local e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Vaqueiro II. Requisitos: experiência informal, trabalhar em equipe, conhecimento em aplicativos de controle(celular), aptidão para manejo, saber laçar vacas, tenha experiência como vaqueiro(apresentar carta de recomendação), vaga para município Iracema, morar no local de trabalho e ensino fundamental completo. – 2 vagas;

Vendedor pracista. Requisitos: experiência na carteira, experiência em vendas, agilidade flexibilidade, assiduidade, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Assistente de escritório (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência, tenha experiência com escritório, vaga preferencialmente ao sexo feminino e ensino médio. – 1 vaga;

Atendente de lojas e mercados (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência na carteira, residir nos bairros: Tancredo Neves, Caimbé, Buritis, Santa Tereza, Liberdade, ser proativo, boa comunicação, tenha facilidade em trabalhos em equipe, executar funções como repor prateleiras e ensino fundamental completo. – 1 vaga;

Auxiliar de estoque (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Embalador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, proativo, em busca de novas oportunidades , disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 18 vagas;

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, experiência na área, documentação em dias morar nas proximidades, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Oficial de serviços gerais (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência na carteira, pontual, proativo, atencioso, comunicativo, tenha transporte proprio e ensino fundamental completo.- 1 vaga;

Repositor – em supermercados (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, proativo , em busca de novas oportunidades, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 18 vagas;

Repositor de mercadorias (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Vito Califano