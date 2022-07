Cozze alla busara, più buone e facili delle gratinate. Si fa tutto in padella in 10 minuti, la ricetta top per l’estate scritto su Più Ricette da Redazione.

Oggi vi proponiamo una ricetta a base di cozze, semplice, veloce e soprattutto buonissima. Le cozze alla busara. Diverse dalle solite ricette nostrane questa è una pietanza di origini croate ma che ha saputo conquistare anche i palati italiani. La cosa che più interessa di questo piatto, oltre alla bontà, è proprio la semplicità di realizzazione. Servono pochissimi ingredienti e anche molto economici e si cuoce tutto in una sola padella molto capiente

Oltre alla cozze, infatti, che sono l’ingredienti principale delle cozze alla busara, serviranno anche Olio Extravergine d’Oliva, Prezzemolo, Aglio, Vino Bianco e Pangrattato o meglio ancora mollica di pane. Per la realizzazione occorrono davvero 10 minuti e il tutto va consumato subito bello caldo. Ci sarebbe anche una alternativa “rossa” a questa ricetta, che si prepara aggiungendo alla ricetta tradizionale anche passata di pomodoro e cipolle. Se volete altre ricette con le cozze cliccate qua.

Cozze alla Busara Ingredienti

1 Kg. di Cozze

Olio extravergine d’Oliva q.b.

2 spicchi d’Aglio

Abbondante Prezzemolo fresco

50 ml di Vino Bianco Secco

2 cucchiai di Pangrattato ( o mollica di pane sbriciolata)

Pepe q.b.

Cozze alla busara, Preparazione

Prima di tutto dobbiamo pulire bene le cozze, se non sapete come fare leggete qui. Una volta lavate e asciugate tenetele da parte. In una padella molto capiente aggiungete l’olio Evo e fate rosolare due spicchi d’aglio finchè non diventano biondi. Quindi togliete l’aglio ( se non piace) e versate le cozze. Aggiungete i ciuffi di prezzemolo ben lavati e asciugati in precedenza. Infine sfumate il tutto con il vino bianco secco.

Aspettate che il vino sfumi del tutto quindi coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco vivace finchè le cozze non si saranno schiuse. A questo punto togliete anche i ciuffi di prezzemolo e spegnete il fuoco. A fine cottura non vi resterà che aggiungere sempre nella padella il pepe nero e il pangrattato oppure se vi piace di più la mollica di pane sbriciolata. Le Cozze alla Busara sono finalmente pronte. Portate calde in tavola e spolveratele con prezzemolo fresco tritato al momento.

