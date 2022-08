Cozze alla Catalana, freschissime e saporite. Più buone della classica pepata grazie a questa emulsione: facili da preparare

Ingredienti delle Cozze alla Catalana

Cozze 2 kg

Pomodorini ciliegino 400 g

Cipolle rosse 3500 g

Aceto di vino bianco 10 g

Succo di limone 40 g

Olio extravergine d’oliva

Basilico .

Acqua fredda 500 g

Sale fino

Preparazione delle Cozze alla Catalana

Sicuramente la parte meno simpatica, anzi, odiosa è quella della pulizia delle cozze. Se non avete un pescivendolo di fiducia e lo dovete fare voi armatevi di coltellino e spugnetta rigida e cominciate a togliere tutto. Con il coltellino dovete togliere la parte esterna le croste. Togliete il bisso dalla parte più stretta a quella più larga dando un colpo secco e poi risciacquate il tutto.

Ora mettete le cozze in una padella antiaderente o un tegame. Coprite il tutto e fate aprite i bivalve. Ci vorranno 5 o 6 minuti. Per farle aprire meglio prendete il tegame dai manici e scuotete dal basso verso l’alto un paio di volte per favorirne la cottura. Una volta cotte togliete le cozze separandole dall’acqua e poi togliete una parte di gusci. Tenete solo il guscio dove le cozze sono attaccate.

Prendete un panno o un apposito colino con la stoffa e filtrate l’acqua. Tenete il liquido da parte che servirà per l’emulsione. Nel frattempo tagliamo la cipolla: sbucciamola e tagliamola in 4 spicchi. Fatto questo ricavatene altri spicchi più sottili. Metteteli in una ciotola con acqua fredda. Mettiamo anche l’aceto e lasciamola in ammollo per 10 minuti. Ora tagliate il pomodoro ( lavati e asciugati): metteteli poi in una ciotola. Condite con foglie di basilico, olio e sale.

Ora prepariamo l’emulsione: Spremete un limone e ricaviamo il succo. Aggiungiamo l’olio, il liquido filtrato delle cozze e poi sbattete con una frusta ( anche elettrica). Il composto dovrà essere omogeneo. Disponete le cozze in un piatto e poi condite con la cipolla, il pomodoro e irrorate il tutto con l’emulsione.

