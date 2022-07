Cozze alla Tarantina, ricetta tradizionale: più buone e succose della impepata classica. Le famose cozze Tarantine, piene, belle e saporite. Una impepata o pepata davvero particolare. Gustosa e diversa da quelle che per esempio di mangiano in altre Regioni. In Campania, per esempio, l’impepata è solo cozze e pepe. Ma andiamo a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti

1 kg cozze

400 gr polpa di pomodoro

3 spicchi di aglio

olio extravergine d’oliva

peperoncino

q.b sale

prezzemolo fresco

Preparazione

Come primo step dobbiamo pulire le cozze. Quindi se abbiamo un coltellino togliamo tutte le impurità sotto l’acqua corrente. Togliamo il “bisso” ( ossia la barbetta) dall’alto verso il basso con un movimento deciso. Fatto questo risciacquiamo tutte le cozze. Un altro metodo che potreste usare per capire se sono fresche o meno è quello di toccare e controllare se già sogno aperte. Basterà fare un leggera pressione sui due gusci.

Una vola pulite prepariamo il sugo. Quello buono dove metterci il pane tostato. Facciamo scaldare in un tegame l’olio. Inseriamo uno spicchio d’aglio. Aggiungiamo le cozze e facciamo cuocere a fuoco vivo ( alzate quindi la fiamma). Le cozze ora si apriranno tutte. Ci vorranno 3 o 4 minuti. Scuotete il tegame in maniera che quelle in alto passino in basso.

Fatto questo rimovete tutte le cozze e filtrate l’acqua. Potrete usare un normale panno ( ci sarà della sabbia, quindi servirà qualcosa di molto stretto per non far passare alcun residuo).

In una casseruola facciamo scaldare dell’olio ( siate generosi, non mettere un filo. Con il pesce l’olio è necessario). Aromatizzate il tutto con due spicchi di aglio e un po’ di peperoncino ( se gradite). Mettiamo la polpa di pomodoro.

Far cuocere per una decina di minuti prima di aggiungere le cozze insieme al sugo filtrato. Aggiustare di sale (giusto un pizzico perchè le cozze sono già molto saporite) e mescolare di tanto in tanto. Mettiamo abbondante prezzemolo se gradite. Un consiglio che vi diamo è quello di tostare delle fette di pane che poi metterete come fondo delle cozze per insaporire. ( Il pane abbrustolito ungetelo con dell’olio). Continua a leggere le nostre ricette con le cozze

Cozze alla Tarantina, ricetta tradizionale: più buone e succose della impepata classica scritto su Più Ricette da Redazione.