cozze-fritte-alla-pugliese,-il-trucco-per-farle-super-croccanti-fuori-e-succose

Cozze fritte alla Pugliese, ecco come conservare il sapore e averle super croccanti. Piatto estivo? Si certo, sono anche buonissime e croccanti. Le cozze rappresentano un piatto davvero del Sud. Accompagnato da un vino fermo, freddo o magari da uno spumante gelato.

Ingredienti

500 g di cozze grandi

50 g di farina

2 uova

prezzemolo e altri aromi a piacere

pangrattato q.b.

olio extravergine d’oliva

sale q.b.

pepe nero q.b.

Leggi anche–>Gli Arancini siciliani di Montalbano, svelato il trucco della panatura perfetta. La ricetta tradizionale

Preparazione

Per preparare questo piatto bisognerà cominciare dal mondare le cozze. Mi raccomando, prendetele sempre da un pescivendolo di fiducia: devono sempre essere bollate e ci deve essere scritto, sul talloncino, la provenienza. Detto questo pulitele bene, poi apritele con un coltellino. L’operazione non è difficile, anzi, munitevi di un coltellino a punta ( meglio se un coltellino di buona qualità). A questo punto prendete il frutto dalle valve. Qualche guscio non lo buttate, vi servirà per la decorazione. Non lavate il frutto, il sapore si conserverà.

Mettete la farina in un contenitore, mettete i molluschi all’interno e poi con un setaccino eliminate la farina in eccesso. In un altro contenitore mettete le uova e sbattetele bene ( non aggiungete sale, ovviamente, dato che le cozze sono già molto salate), mettete però il pepe e il prezzemolo. Dopo averle intinte nell’uovo, mettetele nel pangrattato ( che avrete messo in altro piatto).

Riempire una padella larga con abbondante olio e riscaldarlo sul fuoco; quando sarà ben caldo, quasi bollente, immergere le cozze impanate e friggere fino ad ottenere una leggera doratura. Ritirare con una paletta bucherellata, asciugare su carta assorbente da cucina, salare e servire subito.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Cozze fritte alla Pugliese, il trucco per farle super croccanti fuori e succose proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.