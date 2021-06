Cozze fritte | La vera ricetta del famoso stuzzichino pugliese

Cozze fritte ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food di pesce velocissimo da preparare e molto gustoso. Stiamo parlando delle Cozze fritte. Vi basteranno pochissimi ingredienti, e tutti a basso e bassissimo costo, per realizzare questi stuzzichini. Con una spesa economica irrisoria e uno sforzo minimo, realizzerete questo piatto tipico nostrano meridionale in pochissimi minuti. Ricordate di usare come ingredienti soltanto i muscoli di quelle cozze le cui valve si sono aperte durante la precedente operazione di cottura delle cozze.

Potete portare in tavola questi stuzzichini come antipasto appetitoso accompagnandole con qualche salsina a proprio piacere. Inoltre, potete presentarle anche come contorno delizioso di molti secondi di pesce. In alternativa, potete servire questi finger food di molluschi per un aperitivo o per un’apericena accompagnandoli con un buon cocktail, alcolico o analcolico, a proprio piacimento.

Il consiglio resta sempre lo stesso: quando avrete passato le cozze nella farina, dedicate qualche secondo in più a setacciarli prima di passarli nell’uova sbattute in modo da avere una panatura perfetta.

Dosi per: 900 g di cozze

Realizzato in: pochi minuti

Tempo di cottura: pochi minuti

Strumenti

una padella antiaderente

una schiumarola

carta assorbente

un coltellino

tre ciotole

un canovaccio

Ingredienti

90 hg di farina

2 uova medie

900 g di cozze già fatte aprire

un ciuffetto di prezzemolo fresco

pan grattato q.b.

per friggere

olio per frittura q.b.

Cozze fritte, procedimento

Lavate i muscoli, estratti con un coltellino dalle valve aperte delle cozze, e asciugateli con un canovaccio prima di rotolarli nella farina e successivamente nelle uova sbattute e nel pan grattato mescolato con il prezzemolo fresco, ben lavato e tritato finemente.

Friggete in olio in una padella antiaderente per pochi minuti, rivoltandole di tanto in tanto. Trascorso il tempo necessario, fate riposare le cozze su carta assorbente per qualche minuto. Aggiustate di sale, se necessario, e servite calde.

