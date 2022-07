Cozze ripiene al sugo, la ricetta originale pugliese. Semplicissime da cuocere in padella con il trucco della nonna barese scritto su Più Ricette da Redazione.

Oggi vi proponiamo una ricetta golosa tipica delle terre di Puglia: Le cozze ripiene al sugo di pomodoro. Sono buonissime e anche molto semplici da preparare, e soprattutto si cucina tutto in padella. Possono essere consumate sia come antipasto goloso sia come cena a seconda di quante se ne vogliono fare. Le nonne pugliesi usavano anche un filo di spago per chiudere i due gusci delle cozze in modo che il ripieno non possa fuoriuscire, se è la prima volta che le provate, questo sistema vi aiuterà molto.

Se non disponete di spago comunque non vi preoccupate, l’importante sarà non esagerare con il ripieno e il risultato sarà ugualmente perfetto. In fondo basta vedere ad occio la giusta consistenza del ripieno e poi adagiare lentamente le cozze nel sughetto. Per questa ricetta consigliamo le cozze tarantine e per il pomodoro la fiaschetta, una qualità molto dolce davvero gustosa. Quindi vediamo come preparare le nostre cozze ripiene al sugo.

Cozze ripiene al sugo di pomodoro, Ingredienti

500 gr di cozze con guscio

200 gr di formaggio grana

1 di50 pane raffermo grattuggiato

2 uova

80 ml di acqua

2 rametti di prezzemolo

1/2 spicchio di aglio

pepe q.b.

PER LA SALSA DI POMODORO

1 kg di pomodori di fiaschetto pugliese

2 spicchi di aglio

100 ml di olio evo

2 foglie di basilico

Preparazione del sugo

Iniziamo col fare la salsa di pomodoro fresco, oppure utilizziamo la salsa che più ci piace. Per velocizzare anche la passata potrebbe andare bene ma vediamo come fare la salsa con la ricetta originale. Mettiamo quindi a bollire l’acqua e saliamola. Quando arriva a bollore gettare i pomodori e farli cuocere giusto un minuto. Scolarli e spellarli quindi inserirli in un boccale e frullarli.

Prendiamo quindi una padella capiente e versiamo l’olio extra vergine di oliva con i due spicchi d’aglio e aspettiamo che si imbiondisca a fiamma vivace per giusto un minuto. Fatto ciò, aggiungiamo i pomodori che abbiamo frullato insieme alle due foglie spezzettate di basilico, aggiungiamo il sale e lasciamo in cottura a fiamma media per 15 minuti per fare addensare. Quindi spegniamo e lasciamo riposare.

Preparazione delle cozze ripiene

Iniziamo col preparare il ripieno. In un recipiente mettiamo il pane raffermo grattugiato, aggiungiamo il formaggio, le uova, il prezzemolo tritato, mezzo spicchio di aglio tritato, 80 ml di acqua e pepe a piacere. Mischiamo tutto con le mani ( un po’ come facciamo per le polpette). Quindi laviamo e puliamo le cozze, fatto questo apriamole cercando di non staccare le due valve. Inseriamo all’interno della cozza il ripieno appena preparato.

Una volta preparate le cozze, riaccendiamo la fiamma a fuoco lento sotto al sugo precedentemente preparato e deponiamo delicatamente le cozze ripiene nel sugo e strette tra loro (per essere sicuri che il ripieno non fuoriesca leghiamo ogni cozza con dello spago sottile da cucina. Lasciamo in cottura per 13 minuti circa. Spegniamo la fiamma e impiattiamo. Serviamo ben calde. Le nostre cozze ripiene al sugo sono pronte. Buon appetito. Per altre ricette con le cozze leggete qui

