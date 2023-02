CPFL tem curso gratuito de formação de eletricistas em Ribeirão Preto, SP

Inscrições devem ser feitas pela internet até 6 de março. Moradores de outros municípios da região também podem participar de processo seletivo. Aulas buscam capacitar profissionais para área da rede de distribuição elétrica

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) está com inscrições abertas para curso gratuito de formação de eletricistas de rede de distribuição elétrica em Ribeirão Preto (SP).

As inscrições devem ser feitas pela internet até 6 de março. Além de Ribeirão, moradores de outras seis cidades da região também podem participar do processo seletivo. (veja abaixo)

Ao todo, são destinadas 20 vagas para a nova turma. A capacitação é feita em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A CPFL ressaltou que o curso não garante contratação na empresa.

Quem pode participar?

O processo seletivo é voltado a pessoas que cumpram os seguintes requisitos:

Ter no mínimo 19 anos;

Ensino fundamental completo;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B;

Residir nas cidades de Ribeirão Preto, Guariba (SP), Taquaritinga (SP), Sertãozinho (SP), Serrana (SP), Monte Alto (SP) ou Bebedouro (SP).

Como se inscrever?

As inscrições devem feitas por meio do formulário online. A etapa acontece exclusivamente pelo meio virtual.

Quando e onde serão as aulas?

Inicialmente, as aulas acontecerão pela internet, entre 17 de abril e 19 de maio. Na sequência, começarão as atividades presenciais, com término previsto para 18 de agosto.

Nesse caso, o curso será realizado no Centro de Treinamento da CPFL em Ribeirão Preto, na Avenida Cavalheiro Paschoal Innechi. O cronograma prevê aulas de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, das 8h às 17h.

