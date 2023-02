CPI conclui que vereador de Viamão não provou que denúncia de estupro não era verdadeira

Caso ocorreu no início de dezembro de 2022. Parlamentar foi indiciado por estupro de vulnerável de uma estagiária. Defesa afirmou que não teve acesso ao relatório. Vereador chega a motel

Divulgação

A Câmara de Vereadores de Viamão apresentou nesta sexta-feira (24) o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o caso de denúncia de estupro envolvendo o vereador Fabrício Ollermann (MDB). O grupo entendeu que ele não conseguiu provar que a denúncia não era verdadeira.

O parlamentar foi indiciado neste mês por estupro de vulnerável de uma estagiária. Ele teria levado a jovem, que estava inconsciente após ingerir bebida alcoólica, a um motel.

“O vereador acusado não apresentou provas suficientes que comprovassem que a denúncia realizada é uma inverdade, bem como que, não há como definir se o vereador é culpado ou não. Dada a gravidade dos fatos, portanto, prezando pela proteção da mulher e com base na conduta reprovável do vereador Fabrício Ollermann, concluímos que há sim indícios que a denúncia imputada, relatada, a verdade dos fatos”, leu o vereador William Pereira (PTB), relator da CPI.

Nesta sexta (24), o vereador investigado deveria prestar depoimento na CPI, mas apresentou atestado médico. De acordo com o advogado, Paulo Burmycz Ferreira, Ollermann estava com conjuntivite e foi solicitado que ele fosse ouvido nos próximos dias. Ele também destacou que a defesa ainda não teve acesso do relatório e à documentação analisada pela CPI.

O relator destacou que o vereador teve a chance de se defender, mas não compareceu às oitivas. “Então, eu tenho absoluta certeza que o vereador, infelizmente, cometeu o crime, estuprou a estagiária aqui da Câmara Municipal, estuprou uma mulher, e isso a gente não pode aceitar”, disse Pereira.

A vereadora Denise Guedes (PSDB), proponente da Comissão Processante, afirma que o vereador deu versões contraditórias sobre o fato. “Por que não procurar a sua casa, com a sua esposa e dizer ‘ajuda a colega, porque aconteceu algo de errado?’.”

O documento será encaminhado ao Ministério Público, Poder Executivo, à Comissão dos Direitos de Defesa da Mulher e à Comissão Processante, que irá decidir sobre possível cassação de mandato. Os trabalhos devem ser concluídos até 20 de março e, após, haverá votação de 20 vereadores.

Relembre o caso

O caso ocorreu no início de dezembro de 2022. A vítima seria uma estagiária do gabinete do vereador, de 22 anos. Em áudios obtidos ao longo da investigação, Ollermann fala a outras pessoas sobre o que teria acontecido. Um vídeo ainda mostra o vereador entrando de carro com ela em um motel.

À polícia, a jovem disse que, durante visita em horário de trabalho a uma propriedade rural no bairro Itapuã, teria ingerido bebida alcoólica acompanhada do político. Ela teria ficado inconsciente, sendo levada a um motel pelo vereador, conforme a polícia.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Ufficio Stampa