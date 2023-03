CPI sobre propina na Câmara de Campinas encerra depoimentos sem ouvir principais alvos após nova ausência de Zé Carlos

Ex-presidente da Casa, vereador foi reconvocado nesta sexta, mas deixou de ir por ‘orientação técnica’. Comissão decidiu solicitar novas transcrições para iniciar relatório final; entenda. CPI que apura suposto esquema de propina na Câmara de Campinas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura um suposto esquema de propina dentro da Câmara de Campinas (SP) encerrou na tarde desta sexta-feira (3) a fase de depoimentos sem ouvir os principais alvos da apuração, após o vereador Zé Carlos (PSB), ex-presidente da Casa, deixar novamente de comparecer para prestar esclarecimentos. A primeira ausência foi na segunda-feira.

Os advogados do pessebista alegaram orientação técnica e que não há obrigatoriedade de prestar depoimento, uma vez que o caso já é apurado em procedimento criminal do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e há precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que garantem o direito de ausência, sem pena de qualquer sanção. Após reconvocação, o posicionamento foi reiterado.

Os manifestantes da CPI demonstraram frustração com a ausência do ex-presidente. Na semana passada, os integrantes revelaram o depoimento do ex-subsecretário Rafael Creato ao MP-SP, uma vez que ele também optou por não falar à CPI ao apresentar justificativa semelhante e, além disso, conseguir habeas corpus para não comparecer à convocação dos parlamentares.

Em contrapartida, o presidente da comissão, Paulo Gaspar (Novo), amenizou as faltas ao alegar que os integrantes consideram existir elementos suficientes para a conclusão dos trabalhos. “A oportunidade de ouvir o Rafael [Creato] e o Zé Carlos seria no sentido deles quererem acrescentar algo em defesa deles. Como não o fizeram, conclui-se que estão confirmando o conteúdo dos áudios”, informou.

De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Zé Carlos e Creato pediram vantagens indevidas para renovar ou manter contratos com empresas terceirizadas da Câmara, o que configuraria corrupção passiva. Os promotores afirmam que não houve pagamento.

Próximos passos

Antes de fechar a fase de investigação para elaborar o relatório final sobre os trabalhos, a CPI irá aguardar pelas transcrições do depoimento de Celso Palma (responsável por denunciar o esquema) ao MP-SP e dos áudios que já foram divulgados e incluem conversas de Creato e Zé Carlos.

A CPI foi aberta em 5 de setembro e deve ser finalizada até maio. Além de Gaspar, ela reúne Paolla Miguel (PT), Carmo Luiz (PSC), Paulo Bufalo (PSOL), Luiz Cirilo (PSDB), Higor Diego (Republicanos) e Major Jaime (PP). A data da próxima reunião não foi definida até esta publicação.

Investigações

Zé Carlos oficializou o pedido de afastamento da presidência em 31 de outubro. Já Rafael Creato pediu exoneração do cargo e a saída foi publicada em 27 de setembro no Diário Oficial, diz a Câmara.

