CPI sobre propina na Câmara de Campinas marca depoimento de Zé Carlos e recorre à transcrição de relatos do ex-subsecretário ao MP

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura um suposto esquema de propina dentro da Câmara dos Vereadores de Campinas (SP) agendou para 27 de fevereiro o depoimento do vereador Zé Carlos (PSB), ex-presidente da Casa e principal alvo da investigação realizada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). O caso veio à tona em agosto do ano passado.

Em reunião na tarde desta quarta-feira (8), a CPI também definiu que vai ampliar em 90 dias o prazo para finalizar os trabalhos, e estabeleceu nova estratégia para apurar o ex-subsecretário de Relações Institucionais do Legislativo Rafael Creato, por meio do uso de transcrições. Veja abaixo detalhes.

De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Zé Carlos e Creato pediram vantagens indevidas para renovar ou manter contratos com empresas terceirizadas da Câmara, o que configuraria corrupção passiva. Os promotores afirmam que não houve pagamento.

Depoimento de ex-presidente

Zé Carlos oficializou o pedido de afastamento da presidência em 31 de outubro. Na reunião desta quarta-feira, a 12ª da CPI desde início dos trabalhos, o presidente dela, vereador Paulo Gaspar (Novo), disse que a data programada considerou agenda de parlamentares e o carnaval neste mês.

Ao g1, o advogado de Zé Carlos, Ralph Tórtima Stettinger Filho, afirmou que a defesa ainda não recebeu formalmente a convocação. “Caso isso ocorra, estaremos avaliando qual encaminhamento será dado”, diz nota. À época em que o vereador se afastou da presidência, a defesa sinalizou que o parlamentar iria se manifestar sobre os fatos somente no MP-SP quando fosse convocado.

Transcrição de depoimento

Sem conseguir ouvir o ex-subsecretário de Relações Institucionais do Legislativo Rafael Creato presencialmente, também investigado, a CPI mudou de estratégia e planeja avaliar a transcrição das declarações feitas por ele ao MP-SP. Os vereadores não podem exibir o vídeo de quase 40 minutos de depoimento ao Gaeco e, com isso, haverá pedido para que o presidente da Câmara, Luiz Rossini (PV), solicite a transcrição de trechos que estiverem liberados por promotores à área técnica do Legislativo.

Creato conseguiu uma decisão judicial que garantiu a ele o direito de faltar ao depoimento na Casa, uma vez que o caso também é investigado na esfera criminal. As tentativas foram em 7 de dezembro de 2022 e há uma semana, quando os parlamentares voltaram do período de recesso.

Na reunião anterior, os parlamentares chegaram a discutir a possibilidade de ingressar com recurso junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) contra o habeas corpus concedido a Creato, mas esta possibilidade sequer voltou a ser mencionada durante a reunião desta quarta-feira.

A defesa de Creato informou à época em que o caso veio à tona que Creato só falaria ao MP-SP.

Rafael Creato, subsecretário de Relações Institucionais da Câmara de Vereadores de Campinas

Reprodução/EPTV

CPI prorrogada

À espera de ouvir explicações dos principais investigados em relação ao suposto esquema que teria cobrado propina para renovação de contratos terceirizados da Casa, a CPI optou por estender em três meses o prazo para finalização das investigações. A comissão foi oficializada em 5 de setembro.

A próxima reunião da CPI está prevista para 15 de fevereiro, contudo, esta data pode ser eventualmente cancelada se o trabalho de transcrição deixar de ser concluído a tempo.

Além de Gaspar, ela reúne os vereadores Paolla Miguel (PT), Carmo Luiz (PSC), Paulo Bufalo (PSOL), Luiz Cirilo (PSDB), Higor Diego (Republicanos) e Major Jaime (PP).

